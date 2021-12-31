Лікарка розповіла, чому не варто пити каву після їжі

Мільйони людей по всьому світу не уявляють жодного свого дня без чашки кави. Дехто починає з неї день, а дехто смакує цей напій на роботі. Але, як виявилося, його не варто пити після їжі, і ось чому...

Лікар-дієтолог Моніка Бішофф (Німеччина) застерігає від вживання кави після їди. На її думку, пише Medikforum, це погана звичка.

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"Якщо вам потрібен гарячий напій після їди, не поспішайте пити каву. Її стимулюючі компоненти можуть завдати шкоди організму", – сказала Моніка Бішофф в інтерв'ю.

Медик попереджає, що танін, що міститься в каві, може перешкоджати засвоєнню цінного заліза з деяких продуктів, зокрема, з фруктів та овочів. Танін пов'язує залізо у шлунку та виводить його з організму. Таким чином, організм позбавляється можливості засвоїти дуже важливий для нього мікроелемент, який бере участь у багатьох життєво значущих процесах, зокрема, кровотворенні.

Порада лікаря: "Не пийте каву принаймні за 30 хвилин до і після їди".

Натомість для кращого засвоєння заліза із рослинних продуктів корисний вітамін С. Його джерелом може бути, наприклад, апельсиновий сік. Тож не дивно, що цей напій часто супроводжує сніданок.

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