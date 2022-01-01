Ці натуральні жироспалювачі допоможуть швидко схуднути

Багато хто мріє позбутися зайвих кілограмів і робить це неправильно. Набагато корисніше та екологічніше вести активний спосіб життя, правильно харчуватися та вживати продукти-жироспалювачі.

Натуральні жироспалювачі не тільки допомагають схуднути та очиститися від токсинів та шлаків, але й не шкодять організму, пише myprotein.

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Екстракт зеленого чаю

Це всього лише концентрований зелений чай, і приймаючи цей екстракт у капсулах або у вигляді порошку, ви швидко і легко отримаєте всі переваги зеленого чаю. Екстракт зеленого чаю містить у великій кількості кофеїн та поліфеноли – речовини, які допоможуть у спалюванні жиру

Кава

Пригнічує апетит. При сумісному прийомі напоїв, що містять кофеїн, та фізичному навантажені зменшується використання вуглеводів на користь жирів. Покращується термогенез, збільшується базовий метаболізм.

Червоний стручковий перець

Капсаїцин посилює обмін речовин і має термогенний ефект. Зменшує бажання поїсти. Протипоказання: пошкодження слизової оболонки ШКТ.

Ананас

Спалювати жир найкраще допомагають ананаси, вирощені на Шрі-Ланці. Ананас чудово порається з відчуттям голоду і допомагає швидше переварити рибу, м'ясо, кисломолочні продукти.

Ці натуральні жироспалювачі допоможуть швидко схуднути

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