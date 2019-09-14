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Серіал Кріпосна Міс Україна

Як скарги та невдоволення інших впливають на нас

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Чим шкідливі скиглії - фото 1
Чим шкідливі скиглії

Якщо вас бісить, коли хтось починає гучно скаржитись на своє життя, то це цілком нормальна реакція. Ба більше, така поведінка оточення здатна впливати і на вас. Детальніше читайте далі.

Британський підприємець та науковець Тревор Блейк провів дослідження, щоб визначити, як на людей впливають скарги та ниття інших. Виявилось, що постійні негативні судження від оточення здатні погіршувати роботу мозку.

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Блейк пояснив, що позитивна активність "прокачує" мозок, а негативна - робить його слабшим. Тому навіть 30 хвилин невеселої балаканини чи перегляду сумних програм змушують мозок втрачати деякі нейрони, що відповідають за прийняття рішень. Тому скарги на життя від людей, які нічогісінько не роблять з ситуацією, у яку потрапили, не просто впливають на ваш настрій, а й змушують ваш мозок працювати гірше. До того ж, рано чи пізно ви також почнете постійно "нити".

Зі кигліями варто боротися - фото 354943
Зі кигліями варто боротися

Як захиститись від негативу?

  • Тримайте дистанцію. Хронічних скигліїв порівнюють з давніми курцями, які перетворюють вас у пасивних курців. Тому найкраще уникати спілкування з такими людьми та не піддаватись їхнім настроям.
  • Запитуйте про розв'язання проблем. Якщо уникати таких людей не вдається, то краще просто спитати: "Що ти збираєшся з цим робити?". У більшості випадків скиглії припинять свій сумний монолог, оскільки не збираються робити нічого.

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Джерело: newsyou.info
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