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Як виявити, що вона на вас запала: вчені назвали ознаки
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Жінки – істоти, які не так легко піддаються аналізу. Втім, група науковців з Канади змогла з'ясувати, які ознаки свідчать про те, що співрозмовниця зацікавлена вами. Зверніть на них увагу, щоб не втратити шанс!
Кохання – гра далеко не найбезпечніша. Якщо трішки перестаратися, то є всі шанси потрапити у вічну френдзону. Недостатня кількість ініціативи може стати причиною, що вашу "обраницю" заарканить хтось інший. Утім, є хитрощі, які допоможуть визначити, чи зацікавлена вона у вашій персоні.
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Нове дослідження Альбертського університету з канадського Едмонтона виявило, що найбільш явні підказки щодо сексуальної зацікавленості охоплюють мімічне наслідування співрозмовника, ініціювання розмови та близький фізичний контакт. При цьому зоровий контакт, кивки й усмішка теж є проявами інтересу.
"Найголовніше в нашому дослідженні – ми продемонстрували, що у зовнішніх проявів зацікавленості людиною є функціональна мета, не обмежена сексуальною мотивацією".
Так вважає доктор Крістін Кершо з департаменту психології університету, яка була однією з учасників дослідження, проведеного Дайтонським університетом в Огайо.
Можна стверджувати, що ми демонструємо цілком конкретну поведінку, коли нам подобається якась людина і ми хочемо заслужити її довіру. Чоловіки при цьому відкритіші та прямі в проявах своєї симпатії, натомість жінки сором'язливіші, коли справа стосується флірту.
Канадська команда вчених проаналізувала 309 наукових робіт, які проводилися в минулому. Вони вивчали різні поведінкові моделі, в тому числі ті, які ми виявляємо, коли хочемо викликати романтичний інтерес або просто намагаємося виявити довіру. Дослідники виявили, що чоловіки та жінки діють однаково незалежно від культури і національності.
"Іншими словами, ви можете зрозуміти, що подобаєтеся комусь, незалежно від того, хто це – ваш новий лікар, колега по роботі або перспективний партнер. Стать або культурний бекграунд не має значення, якщо ваші співрозмовники проявляють конкретну поведінку", – продовжує Кершо.
Згідно з дослідженням, найсильніші знаки того, що хтось в вас зацікавлений, – копіювання ваших рухів, ініціація розмови і перехід на близьку фізичну відстань. Інші знаки включають зоровий контакт, кивки й усмішку.
Звичайно, комусь виявлене нами може здатися занадто очевидним, проте важливо підкреслити, що всі ці моделі поведінки мають стосунок і до довіри. Тому така інформація може бути застосована не тільки стосовно потенційного романтичного партнера, а й взагалі для формування всіх видів взаємин з людьми, – пояснює Кершо.
Втім, фахівці рекомендують покладатися не лише на невербальну поведінку. На їхню думку, будь-яке спілкування фундаментально важливе для створення довіри у відносинах.
Просто не полінуйтесь під час побачення стежити за поведінкою вашої нової "жертви". Цілком імовірно, що це ви вже давно на її гачку!
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