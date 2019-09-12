Як зберегти сексуальний потяг: поради психіатра

У тривалих відносинах сексуальне задоволення згодом притупляється.

У перші рази секс для партнерів – це новизна, переступання через якісь соціальні правила і заборони, а потім, в шлюбі, вже немає того почуття забороненості або завоювання. Про це говорить психіатр і сексопатолог, автор книги "Любов, якою варто займатися" Стівен Снайдер.

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"І тоді починаються гарячкові спроби "докласти припарки" вмираючому бажанню: нові пози, техніки, окремі поїздки на край світу, афродизіаки, рольові ігри, білизна з латексу та інше, однак сексуальне его, як дитина, яка рада новій іграшці пару днів, потім він викидає її і шукає нову. Всі ці дії можуть мати ефект, але короткочасний, оскільки постійний пошук стимулу вимотує, тому що ви женетесь за чимось, що збудить партнера, замість того, щоб самим насолоджуватися партнером", – зазначає психіатр.

Як зберегти сексуальний потяг

Стівен Снайдер радить прийняти той факт, що у бажання є свої ритми, які ви не можете контролювати. Тому не треба довго планувати і налаштовуватися, адже бажання може не з'явитися у вашій спальні рівно о 23:15.

"Привчіть краще себе шукати еротику в вашому звичайній буденній взаємодії. Я часто раджу парам практикувати медитацію усвідомленої присутності – майндфулнесс, – перед тим, як зайнятися сексом. Адже майндфулнесс – це про те, щоб стати уважними і жити в поточному моменті, не виносити суджень . Поточний момент, емоція, відчуття і його проживання – це те, що характерно для сексуального збудження і задоволення", – каже психіатр.

В ідеалі кожен в парі бере на себе відповідальність за власне збудження і власний оргазм, зазначає сексопатолог. І тут важливо дотримуватися залізного правила: ніколи не робіть в ліжку того, що вам не подобається. Не робіть цього заради задоволення партнера, краще підберіть щось інше, що і вам до душі, і їй приємно.

"Мистецтво сексу полягає в тому, щоб виражати свої бажання, але пам'ятати, що інша людина не існує лише для того, щоб їх здійснювати. І ще. Не користуйтесь, будь ласка, вашими смартфонами. Сексуальне задоволення – це задоволення нарцисного характеру, йому потрібно вся увага , все обожнювання, а не ваш блукаючий по стрічці новин погляд", – підкреслює Стівен Снайдер.

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