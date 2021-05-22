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Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
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Замість того, щоб мучити себе та своє тіло дієтами, зриватися та картати себе, краще виробити корисні харчові звички. Вони дозволять правильному харчуванню увійти у ваш образ життя.
До вашої уваги поради, які допоможуть сформувати здорові харчові звички. Ними поділився портал Tochka.net.
Це цікаво: Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
1. Пийте достатньо води
Це найпопулярніша порада й одна з найважливіших звичок, яку слід ввести у своє життя вже сьогодні. Наше тіло приблизно на 60% складаються з рідини, тому важливо, щоб ми залишалися гідратованими, що допомагає засвоєнню поживних речовин. Вода відновлює водний баланс і заряджає енергією на весь день. Також вона допомагає вгамувати почуття помилкового голоду, насичуючи вас і допомагаючи уникнути переїдання.
Складно себе привчити? Наливайте воду у красиву склянку і завжди ставте її поруч з собою. Красивий посуд буде привертати твою увагу і мимоволі ви будете робити ковток-два.
2. Додайте овочі у кожен свій прийом їжі
Це найбагатша поживними речовинами їжа, а тому старайтеся вживати їх у великих кількостях. Овочі – це тільки салати. Їх можна використовувати де завгодно: спагетті з гарбузом, рис з цвітною капустою, смажена броколі... Навіть у сніданку для них знайдеться місце. Смузі зі шпинатом – один з найкорисніших способів почати свій день.
3. Їжте перед тим, як відправитися у продуктовий магазин
Напевно ви вже помічали, що коли йдете до магазину голодними, – ви набираєте масу продуктів, які вам не потрібні, і які потім доводиться доїдати, щоб вони не пропали. Якщо ви вже біля дверей, але поїсти забули – з'їжте одну з корисних закусок. Наприклад, домашні енергетичні батончики.
4. Кладіть усю їжу на тарілку, не їжте з упаковки
Навіть якщо ви вирішили швидко взяти жменю пластівців і побігти по своїх справах, краще приділи хвилинку, щоб покласти їх у тарілку. Так ви зможете контролювати свої порції і, по-перше, психологічно будете більше насичуватися, тому що це схоже на повноцінний прийом їжі. А, по-друге, будете бачити, скільки їжі ви насправді з'їли.
5. Навчіться замінювати інгредієнти
Часи, коли здорова їжа дорівнювала несмачній, пройшли. Тепер можна точно так само насолоджуватися домашнім бургером з корисних інгредієнтів, як і жирним, приготованим у ресторані. А вся справа у невеликих тонкощах. Наприклад, для смаження використовуйте оливкову олію замість вершкового масла. Зменште кількість солі, додавши натомість спеції. Віддавайте перевагу хлібу з висівками, а не з пшеничного борошна. Перед приготуванням вибирайте пісніші шматки м'яса та зріжте видимий жир.
Одна з основних областей, яку потрібно замінити, – це перекушування. Замість шоколадних батончиків або картопляних чипсів (або іншої нездорової їжі) спробуйте горіхи або фрукти. Влітку можете зберігати у морозильній камері запас замороженого винограду або інших фруктів, і якщо відчуєте бажання що-небудь перекусити, візьміть пару ягід. Вони не тільки корисні, але й освіжають при високих температурах.
6. Зосереджуйтеся на їжі
З сьогоднішнім шаленим ритмом життя, багато хто намагається якомога швидше завантажити в себе їжу і бігти у справах. Або відволікаються від обіду на телефон і соціальні мережі. А це призводить до переїдання. Коли ви ставитеся до часу прийому їжі, як до особливого часу, коли ви можете розслабитися і відпочити, це не тільки позитивно впливає на вашу травну систему, а й на психічне здоров'я. Корисна порада: їжте всією сім'єю. Так ви будете проводити більше часу разом, поліпшите стосунки, при цьому прищеплюючи корисну харчову звичку.
7. Плануйте харчування заздалегідь
Зараз дуже популярні ланчбокси, в яких ви можете заготовлювати їжу заздалегідь аж на цілий тиждень. Тоді у вас не буде спокуси перехопити щось шкідливе, або тяги до нездорової їжі через постійний голод.
Візьміть на озброєння ці поради, щоб долучитися до здорового способу життя. Ваш організм однозначно буде вдячний вам!
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