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Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт

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Рецепт корисної піци з цвітної капусти - фото 1
Рецепт корисної піци з цвітної капусти

Піца буде в рази кориснішою за ресторанну, якщо приготувати її самостійно, додавши у тісто цвітної капусти. По-перше, це дуже смачно. А, по-друге, у такому тесті немає глютену, зате є величезна кількість поживних речовин.

Про це у своєму інстаграмі розповіла нутриціологиня Надя Андрєєва. Вона й поділилася рецептом максимально корисної піци, яку можна приготувати самостійно.

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Користь цвітної капусти

Цвітна капуста – великий помічник для нашої печінки та системи детоксикації. Хрестоцвіті овочі, до яких належить цвітна капуста, містять поживні речовини, які дозволяють організму виробляти власні антиоксиданти, включаючи глутатіон, а також допомагають виводити надлишок естрогену.

Капустяні багаті на вітамін C, вітамін K, фолієву кислоту, вітаміни B5 та B6, холін і кверцетином.

У цвітної капусти дуже низький глікемічний індекс і при цьому вона містить достатню кількість клітковини. Завдяки цьому після страв з цвітної капусти довше зберігається відчуття ситості та баланс цукру в крові.

Рецепт піци з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • 450 грамів цвітної капусти,
  • 1 велике яйце (попередньо збийте),
  • 1/3 склянки м'якого козячого сиру (опціонально),
  • 1 чайна ложка сушеного орегано,
  • 1/4 чайної ложки солі.

Спосіб приготування:

  1. Розберіть цвітну капусту на суцвіття і приготуйте їх на пару. Потім подрібніть їх у кухонному комбайні, поки капуста не стане схожою за текстурою на рис.
  2. І ось головний секрет хрусткого тіста: відтисніть капустяний "рис" через марлю або через тканинний мішок для рослинного молока. Потім перекладіть підсушений капустяний "рис" у миску і змішайте з яйцем, спеціями та сіллю.
  3. За бажанням, додайте м'який козячий сир, який подарує скоринці ще більш апетитну текстуру. Якщо у вас немає під рукою сиру, просто пропустіть цей крок.
  4. Розподіліть тісто лопаткою і руками по деко, застелене пергаментом або пекарським килимком, попередньо змащеним вершковим маслом.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте, поки скоринка не стане сухою і золотистою, потім переверніть та випікайте ще кілька хвилин.
  6. Дістаньте корж і покладіть на нього свою улюблену начинку для піци, наприклад, домашній томатний соус, оливки та сир, а потім поставте піцу в духовку. Випікайте ще 5-10 хвилин, поки сир не розплавиться. Смачного!
  7. Такий варіант піци не лише дуже смачний, а й надзвичайно корисний. Тож ми переконані, що цей рецепт стане вашим улюбленим.

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