5 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом

Усе більша кількість людей сьогодні дотримується веганської або вегетаріанської дієти, як показує статистика. Однак багато з них припускаються помилок, які можуть звести нанівець користь цього типу харчування.

Як пише The Health Site, не всі правильно дотримуються веганської або вегетаріанської дієти. Розповідаємо про найпоширеніші помилки, пов'язані з цим типом харчування.

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1. Не треба плутати веганів і вегетаріанців. Дуже багато людей, які вирішують відмовитися від їжі тваринного походження, не розуміють різниці між веганами та вегетаріанцями. Вегетаріанці – це люди, які не їдять продукти, отримані від вбивств тварин, але цілком сприймають їжу, що є побічним продуктом. До неї належать молоко, а також молочні продукти на кшталт сиру і йогурту. З іншого боку, вегани відмовляються від будь-яких харчів тваринного походження, включаючи й побічні.

2. Брак калорій. У раціон веганів і вегетаріанців входять страви з меншою кількістю калорій, ніж у любителів м'яса. Тому в першому випадку буває важче задовольняти потреби у калорійності. А калорії – це основне джерело енергії для організму, і вкрай важливо не допускати їх дефіциту, як і надлишку. Ось чому вегани та вегетаріанці повинні стежити за тим, чи достатньо калорійним є їхнє харчування.

3. Дефіцит води. Вегани та вегетаріанці активно налягають на клітковину, і їм вкрай важливо пити багато води. Це допомагає клітковині легко перетравлюватися, позбавляючи від газів, здуття і запорів. Вживання харчових волокон важливо взагалі для всіх, але у деяких людей вони перетравлюються з великими труднощами, і ось для чого потрібна вода.

4. Ігнорування небезпеки дефіциту поживних речовин. Дієтологи рекомендують грамотну комбінацію м'ясної та рослинної їжі для адекватного отримання всіх необхідних людині поживних речовин. Але вегетаріанці та вегани м'яса не їдять, а отже, їм потрібно приділяти особливу увагу отриманню вітамінів D, В12, заліза, жирних кислот Омега-3 і йоду. Обов'язково додайте до свого раціону більше їжі рослинного походження з цими поживними речовинами, або вживайте їх у вигляді харчових добавок.

5. Веганство не дорівнює здоров'ю. Багато людей вважають, що всі без винятку веганські та вегетаріанські продукти автоматично корисніші, ніж м'ясні. Так, мигдальне молоко корисне, але не більше, ніж коров'яче. А деякі замінники м'яса можуть бути навіть шкідливими для здоров'я, оскільки містять багато калорій, але менше ключових поживних речовин. Тож варто слідкувати за своїм раціоном, а не сліпо наслідувати будь-яким харчовим трендам.

А ще ми рекомендуємо перед різкою зміною харчування проконсультуватися з лікарем. Це необхідно, щоб не нашкодити собі та власному здоров'ю.

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