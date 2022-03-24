Як допомогти людям, які пережили облогу або полон: важливі поради

Як допомогти рідним повернутись до життя після полону чи окупації / Tom The Photographer on Unsplash

Напад російських окупантів змусив багатьох українців жити у постійному стресі, втратити домівки та пережити найстрашніше, що можна уявити під час війни. Тому розповідаємо, як допомогти тим, хто пережив полон або облогу.

Вторгнення російських військ на територію України позбавило українців не тільки спокою, а й рідних, домівок та будь-якої стабільності. Тому фахівці з Психологічної підтримки зібрали важливі поради, які мають полегшити повернення до хоча б трохи нормального життя людей, які були в облозі чи у полоні.

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Як допомогти близьким, які пережили полон або облогу

Не вдавайте, що нічого не трапилось . Але й не діймайте людей розпитуванням.

. Але й не діймайте людей розпитуванням. Не намагайтесь швидко перевести увагу людини на щось інше. Важливо, щоб вона усвідомлювала, що дійсно відбулось та могла показати власну реакцію.

людини на щось інше. Важливо, щоб вона усвідомлювала, що дійсно відбулось та могла показати власну реакцію. Якщо людина каже, що вона у порядку, то це може вказувати на поглиблення невирішеної психологічної потреби . Підтримуйте її усіляко.

. Підтримуйте її усіляко. Не заважайте виговорюватись . Не зупиняйте, якщо історія вам знайома.

. Не зупиняйте, якщо історія вам знайома. Заохочуйте висловлювати почуття. Якщо людина не стримує сліз, то не намагайтесь її підбадьорювати. Дуже важливо дати волю почуттям. Краще обійміть та покажіть фізично, що ви поряд. Чоловіки можуть виражати власні почуття через гнів, тож не заважайте його виплескувати.

Якщо людина не стримує сліз, то не намагайтесь її підбадьорювати. Дуже важливо дати волю почуттям. Краще обійміть та покажіть фізично, що ви поряд. Чоловіки можуть виражати власні почуття через гнів, тож не заважайте його виплескувати. Не залишайте людину довго наодинці, щоб вона не замикалась в собі.

Якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний або погіршується, ініціюйте звернення до спеціаліста. Щоб отримати безплатну конфіденційну онлайн-консультацію психолога або психотерапевта, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua, – наголошують фахівці.

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