На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як розпізнати перевтому: ознаки і поради
-
- 27
Як подолати втому і вчасно розпізнати перевтому – розповіли у МОЗ.
Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик розповіла про ознаки втоми і перевтоми, а також те, як з ними боротися.
І ще: Науковці назвали несподівану причину переїдання
"Втома не обов’язково виникає через постійне навантаження на роботі. Круговерть підготовки до свят і святкування теж забирає чимало сил + коротший світловий день, низька температура, перехід у новий календарний рік. Все разом це викликає підвищене фізичне та психологічне навантаження. Наш організм зазвичай реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням", – розпочала вона.
Причини втоми можуть бути різними: фізіологічними, психологічними, медичними або пов'язаними зі способом життя. До того ж, втома може бути сипмптомом захворювань.
Які ознак втоми:
- Знесилення
- Погіршення концентрації та неуважність
- Погіршення пам'яті, уповільнення процесів мислення
- Підвищена дратівливість
- Зменшення зацікавленості у роботі
- Сонливість
- Підвищення тиску та частоти пульсу
"Якщо у вас немає медичних причин втоми, ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили. Інакше ви ризикуєте отримати перевтому – сукупність стійких, несприятливих для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми", – пояснила Супрун, як побороти втому.
Варто розуміти, що через перевтому може виникати хронічна гіпоксія (киснева недостатність), а також порушується робота нервової системи.
Які ознаки перевтоми:
- Підвищена втомлюваність
- Нервозність
- Головний біль
- Порушення сну
- Дратівливість
- Загострення хронічних захворювань
Як повернутись до нормального життя?
"Повноцінний сон, правильний режим харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок. Крім того, дуже важливо подбати про раціональний розподіл часу, який ви витрачаєте на роботу та відпочинок, достатню кількість позитивних емоцій та приємні заняття, які допоможуть вам наповнювати день радістю", – підсумували у МОЗ.
Читайте також: Фахівці назвали продукти, які не варто зберігати про запас
-
20:24Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці
-
19:57Легендарну гру від PlayStation 3 вдалося запустити на комп'ютері
-
19:25Як розпізнати перевтому: ознаки і поради
-
18:56Сергій Притула показав, як відсвяткував Різдво: веселе відео
-
18:28Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
17:47Розсекречено iPhone XI з незвичною фотокамерою
-
17:27Синоптик попередила про різку зміну погоди
-
16:52Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком
-
16:28Ніколь Шерзінгер вразила фанатів розкішним образом
-
15:49Стало відомо, коли з'явиться електричний мотоцикл Harley-Davidson
-
15:31Занедбані театри Європи: вражаючі фото
-
14:56ASUS представила найнезвичайніший ігровий комп'ютер в світі
-
14:27Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:51Ілон Маск анонсував тестовий політ до МКС
-
13:29Ці популярні овочі заважають схуднути
-
12:47Кім Кардашян розкритикували через ранкове фото
-
12:14Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету
-
11:53MasterCard вирішила змінити логотип
-
11:31Захопливі подорожі шведського фотографа: яскраві кадри
-
10:55Гра престолів 8: оприлюднені перші кадри останнього сезону серіалу
-
10:29Христос ся рождає чи народився: як правильно вітатися на Різдво
-
09:50Прогноз погоди на 8 січня в Україні
-
09:25Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
-
18:56Сергій Притула показав, як відсвяткував Різдво: веселе відео
-
14:27Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
12:14Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету
-
10:29Христос ся рождає чи народився: як правильно вітатися на Різдво
- 07 січня
-
21:29У мережі опубліковані фото інтер'єру нового розкішного крос-купе WEY VV7 GT
-
16:28Науковці назвали смаколик, який відмінно впливає на чоловічу силу
-
13:29Учені назвали корисні солодощі
-
08:17Привітання з Різдвом 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 06 січня
-
19:34Популярна музика: плейлист нових пісень січня
-
17:25Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
-
13:28Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019
-
11:55Що не можна робити на Святвечір 2019: головні заборони 6 січня
-
10:27Кутя на Різдво: оригінальні рецепти куті, які вас здивують
- 05 січня
-
21:26Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня
-
18:52Ведучий Орла і Решки зважився на небезпечний трюк: відеофакт
-
14:55Вихідні в січні 2019 в Україні: скільки і коли будемо відпочивати
-
12:30Рок музика: плейлист нових альтернативних пісень січня
-
10:00Експерти назвали найбільш ненадійні б/у авто
- 04 січня
-
22:24Науковці назвали несподівану причину переїдання
-
19:24Аквамен – в топі найбільш прибуткових фільмів DC Comics
-
16:18Скільки українців вже скористалися безвізом
-
14:45Я йду - Сергій Притула влучно потролив Володимира Зеленського
-
12:45Гід по стилю: як вибрати та з чим носити чоловічі дублянки
-
11:005 книг, які зарядять вас бадьорістю на увесь 2019 рік
-
09:44Фахівці назвали продукти, які не варто зберігати про запас