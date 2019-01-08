Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Як розпізнати перевтому: ознаки і поради

  • 27
Як розпізнати перевтому: ознаки і поради - фото 1

Як подолати втому і вчасно розпізнати перевтому – розповіли у МОЗ.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик розповіла про ознаки втоми і перевтоми, а також те, як з ними боротися.

І ще: Науковці назвали несподівану причину переїдання

"Втома не обов’язково виникає через постійне навантаження на роботі. Круговерть підготовки до свят і святкування теж забирає чимало сил + коротший світловий день, низька температура, перехід у новий календарний рік. Все разом це викликає підвищене фізичне та психологічне навантаження. Наш організм зазвичай реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням", – розпочала вона.

Ознаки втоми - фото 299576
Ознаки втоми

Причини втоми можуть бути різними: фізіологічними, психологічними, медичними або пов'язаними зі способом життя. До того ж, втома може бути сипмптомом захворювань.

Які ознак втоми:

  • Знесилення
  • Погіршення концентрації та неуважність
  • Погіршення пам'яті, уповільнення процесів мислення
  • Підвищена дратівливість
  • Зменшення зацікавленості у роботі
  • Сонливість
  • Підвищення тиску та частоти пульсу

"Якщо у вас немає медичних причин втоми, ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили. Інакше ви ризикуєте отримати перевтому – сукупність стійких, несприятливих для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми", – пояснила Супрун, як побороти втому.

Варто розуміти, що через перевтому може виникати хронічна гіпоксія (киснева недостатність), а також порушується робота нервової системи.

Ознаки перетвоми - фото 299577
Ознаки перетвоми

Які ознаки перевтоми:

  • Підвищена втомлюваність
  • Нервозність
  • Головний біль
  • Порушення сну
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних захворювань

Як повернутись до нормального життя?

"Повноцінний сон, правильний режим харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок. Крім того, дуже важливо подбати про раціональний розподіл часу, який ви витрачаєте на роботу та відпочинок, достатню кількість позитивних емоцій та приємні заняття, які допоможуть вам наповнювати день радістю", – підсумували у МОЗ.

Читайте також: Фахівці назвали продукти, які не варто зберігати про запас

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
  • 31.12.2018, 12:13
  • 916
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 195964
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 993096
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл