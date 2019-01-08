Як розпізнати перевтому: ознаки і поради

Як подолати втому і вчасно розпізнати перевтому – розповіли у МОЗ.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик розповіла про ознаки втоми і перевтоми, а також те, як з ними боротися.

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"Втома не обов’язково виникає через постійне навантаження на роботі. Круговерть підготовки до свят і святкування теж забирає чимало сил + коротший світловий день, низька температура, перехід у новий календарний рік. Все разом це викликає підвищене фізичне та психологічне навантаження. Наш організм зазвичай реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням", – розпочала вона.

Ознаки втоми

Причини втоми можуть бути різними: фізіологічними, психологічними, медичними або пов'язаними зі способом життя. До того ж, втома може бути сипмптомом захворювань.

Які ознак втоми:

Знесилення

Погіршення концентрації та неуважність

Погіршення пам'яті, уповільнення процесів мислення

Підвищена дратівливість

Зменшення зацікавленості у роботі

Сонливість

Підвищення тиску та частоти пульсу

"Якщо у вас немає медичних причин втоми, ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили. Інакше ви ризикуєте отримати перевтому – сукупність стійких, несприятливих для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми", – пояснила Супрун, як побороти втому.

Варто розуміти, що через перевтому може виникати хронічна гіпоксія (киснева недостатність), а також порушується робота нервової системи.

Ознаки перетвоми

Які ознаки перевтоми:

Підвищена втомлюваність

Нервозність

Головний біль

Порушення сну

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Як повернутись до нормального життя?

"Повноцінний сон, правильний режим харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок. Крім того, дуже важливо подбати про раціональний розподіл часу, який ви витрачаєте на роботу та відпочинок, достатню кількість позитивних емоцій та приємні заняття, які допоможуть вам наповнювати день радістю", – підсумували у МОЗ.

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