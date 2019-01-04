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Фахівці назвали продукти, які не варто зберігати про запас
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Періоди продовольчого дефіциту сформували звичку купувати продукти про запас. Виробники підхопили цю тенденцію, пропонуючи великі упаковки, збільшені терміни придатності, а також лозунги, які спонукають купувати більше й більше.
Втім, є низка продуктів, які не варто закуповувати про запас, адже у вас є шанси, що вони втратять абсолютно всі корисні властивості.
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Борошно
Вважається, що борошно може зберігатися довго. Але для цього потрібно дотримуватися особливих умов. У звичайній квартирі це може бути вельми непросто. Перепади температури та висока вологість сприяють скороченню терміну придатності. Також продукт досить добре вбирає вологу, а при неправильному зберіганні може стати відмінним середовищем для проживання різних мікроорганізмів. Тому вдома не слід запасати цей продукт.
Олія
Терміни зберігання цього продукту можуть відрізнятися в залежності від його виду. Наприклад, оливкова зберігається близько одного-двох років, а ось соняшникова – до шести місяців. При відкритті пляшки термін придатності істотно скорочується. Тому не слід брати, а вже тим більше відкривати більш ніж одну пляшку олії.
Спеції
Термін придатності молотих спецій набагато нижчий, ніж цільних. Будь-які подібні продукти слід зберігати при температурі не більше +20 градусів, вологість повітря не повинна бути вище 75 відсотків. Але чи дотримані такі умови у вас на кухні?
Бурий рис
Шліфований рис зберігається близько 10-18 місяців, а бурий рис – значно менше. Річ у тім, що цей продукт не насичений біологічно активними речовинами. У будь-якому випадку після відкриття упаковки його потрібно зберігати в холодильнику. Краще їсти продукт свіжим, що принесе значно більше користі.
Горіхи
Ви будете шоковані, але й горіхи не варто зберігати про запас. Вони зберігаються вкрай мало. Наприклад, волоські горіхи не можуть лежати понад 12 місяців, а очищені ще менше – близько місяця. До того ж чим довше ви зберігаєте горіхи, тим частіше треба перевіряти, чи не завелися в них черв'яки і жуки. Значно ефективніше не запасати продукти, а купувати невеликими порціями.
Кава
Мелена та зернова кава не зберігається довше півтора року. Якщо логічно запасати такий продукт для професійних закладів, то вдома це практично не має сенсу. Тим більше мелену каву.
Картопля
Для того, щоб запасати картоплю, потрібно створити належні умови для її зберігання. Температура не повинна бути вище 13-18 градусів, приміщення повинно провітрюватися, не повинно бути прямих сонячних променів. Продукт може зберігатися близько півроку.
Бережіть своє здоров'я та зберігайте продукти правильно, щоб отримувати максимум користі від їхнього вживання.
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