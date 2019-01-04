Фахівці назвали продукти, які не варто зберігати про запас

Не лише спеції не можна зберігати довго

Періоди продовольчого дефіциту сформували звичку купувати продукти про запас. Виробники підхопили цю тенденцію, пропонуючи великі упаковки, збільшені терміни придатності, а також лозунги, які спонукають купувати більше й більше.

Втім, є низка продуктів, які не варто закуповувати про запас, адже у вас є шанси, що вони втратять абсолютно всі корисні властивості.

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Борошно

Вважається, що борошно може зберігатися довго. Але для цього потрібно дотримуватися особливих умов. У звичайній квартирі це може бути вельми непросто. Перепади температури та висока вологість сприяють скороченню терміну придатності. Також продукт досить добре вбирає вологу, а при неправильному зберіганні може стати відмінним середовищем для проживання різних мікроорганізмів. Тому вдома не слід запасати цей продукт.

Борошно не любить вологості / FoodandHealth

Олія

Терміни зберігання цього продукту можуть відрізнятися в залежності від його виду. Наприклад, оливкова зберігається близько одного-двох років, а ось соняшникова – до шести місяців. При відкритті пляшки термін придатності істотно скорочується. Тому не слід брати, а вже тим більше відкривати більш ніж одну пляшку олії.

Не всю олію можна зберігати протягом тривалого часу

Спеції

Термін придатності молотих спецій набагато нижчий, ніж цільних. Будь-які подібні продукти слід зберігати при температурі не більше +20 градусів, вологість повітря не повинна бути вище 75 відсотків. Але чи дотримані такі умови у вас на кухні?

Спеції не варто зберігати довго

Бурий рис

Шліфований рис зберігається близько 10-18 місяців, а бурий рис – значно менше. Річ у тім, що цей продукт не насичений біологічно активними речовинами. У будь-якому випадку після відкриття упаковки його потрібно зберігати в холодильнику. Краще їсти продукт свіжим, що принесе значно більше користі.

Бурий рис потрібно зберігати в холодильнику

Горіхи

Ви будете шоковані, але й горіхи не варто зберігати про запас. Вони зберігаються вкрай мало. Наприклад, волоські горіхи не можуть лежати понад 12 місяців, а очищені ще менше – близько місяця. До того ж чим довше ви зберігаєте горіхи, тим частіше треба перевіряти, чи не завелися в них черв'яки і жуки. Значно ефективніше не запасати продукти, а купувати невеликими порціями.

Волоські горіхи варто зберігати в шкарлупі

Кава

Мелена та зернова кава не зберігається довше півтора року. Якщо логічно запасати такий продукт для професійних закладів, то вдома це практично не має сенсу. Тим більше мелену каву.

Не запасайте багато меленої кави

Картопля

Для того, щоб запасати картоплю, потрібно створити належні умови для її зберігання. Температура не повинна бути вище 13-18 градусів, приміщення повинно провітрюватися, не повинно бути прямих сонячних променів. Продукт може зберігатися близько півроку.

Картопля зберігається приблизно півроку

Бережіть своє здоров'я та зберігайте продукти правильно, щоб отримувати максимум користі від їхнього вживання.

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