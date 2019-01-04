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Науковці назвали несподівану причину переїдання

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Винною є дуже смачна їжа - фото 1
Винною є дуже смачна їжа / Healthline

Як виявилося, саме та їжа, яка задовольняє наші смакові потреби, не дає нам відчути насичення та вчасно зупинитися.

Німецькі науковці з Інституту дослідження метаболізму імені Макса Планка провели експеримент: 12 добровольців розділили на дві групи: учасники однієї отримували солодкий молочний коктейль, а інші – суміш без смаку. Експерти зауважили, що перша група пила напій із задоволенням (що й не дивно), але не відчувала насичення, а друга – обмежилася кількома склянками.

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При цьому фахівці за допомогою апарату позитронно-емісійної томографії фіксували викиди дофаміну – гормону, що відповідає за відчуття задоволення.

Як виявилося, дофамін під час одного прийому їжі викидається двічі: коли ми пережовуємо їжу та коли вона починає перетравлюватися у шлунку. Але, якщо страва нам подобається, то перший викид гормону пригнічує другий, і це призводить до збільшення інтервалу між двома фазами, що у свою чергу "загальмовує" відчуття насиченості, що змушує нас їсти більше, ніж потрібно.

Смачна їжа впливає на те, що ми не відчуваємо ситості - фото 299172
Смачна їжа впливає на те, що ми не відчуваємо ситості / Glamour UK

"Людина продовжує їсти доти, поки не буде вироблена достатня кількість дофаміну", – пояснює автор дослідження Хейко Бакес.

На думку науковців, цей подвійний механізм вироблення дофаміну і призводить до переїдання і, як наслідок, ожиріння.

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Джерело: webmd
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