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Як розмовляти про гроші у стосунках: 5 важливих питань

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Як говорити про гроші у стосунках - фото 1
Як говорити про гроші у стосунках

У будь-яких серйозних стосунках важливо вміти не лише зберігати гармонію, але й розмовляти про фінанси. Саме питання коштів часто стає причиною для конфліктів у новоспеченого подружжя. Тому розповідаємо, як розмовляти про гроші зі своїм партнером.

Саме розмови про фінанси часто даються найважче у стосунках. За даними науковців, саме через суперечки про гроші найчастіше розходяться молоді пари. Звісно ж, це не дивно, адже тема коштів доволі особиста для кожної людини, тому дуже важливо правильно обговорювати її зі своєю половинкою. Підібрали питання, на які варто звернути під час розмов.

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Які у тебе цілі?

Саме це питання допомагає розпочати розмову, адже важливо знати, на що партнер хоче витрачати гроші. Звісно ж, це не має бути дуже жорсткий і серйозний момент обговорень з певними рамками: просто поцікавтесь, чи важливі для людини певні збереження і куди вона хоче вкладати кошти.

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У чому наші плани збігаються?

Дуже важливо знайти спільну ціль, яка дозволить створити спільний фонд. Це може бути відпустка, придбання якоїсь дорогої техніки чи помешкання. Таке просте питання і взагалі поява "сімейного фонду" допоможуть налаштуватись на серйозні розмови у майбутньому.

Що ми можемо об'єднати?

Це стосується не лише сімейних пар, а й тих, хто перейшов у серйозні стосунки. Не обов'язково складати всі свої доходи в одне, адже варто просто визначити, скільки коштів кожна людина буде вносити до "сімейного фонду". Хтось обирає варіант 50/50, хтось розраховує з доходів (більше заробляєш – більше вкладаєш). Це не лише дає фінансову подушку, а й відчуття свободи, адже свою частину грошей можна витрачати на будь-які свої потреби та бажання.

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Який бюджет "на локшину"?

В англійській мові є таке поняття, як "Noodle Budget", тобто фінансовий запас на випадок непередбачуваних обставин. Чому ж локшина? Бо це період, коли може доведеться їсти локшину швидкого приготування та економити навіть на їжі. Вважається, що ідеально відкладати 6% від доходів саме на цей бюджет.

Що можна автоматизувати?

На щастя, у сучасному світі можна одразу автоматизувати певні платежі, приміром, за інтернет. Можна також завести рахунок, на який кожен з партнерів буде автоматично пересилати кошти за комунальні послуги чи оренду помешкання. Це дозволить уникнути незручних питань та не витрачати час на такі аспекти життя.

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Джерело: gq
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