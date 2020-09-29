Я більше не буду: чому люди повторюють помилки у стосунках і як це припинити

Часто у стосунках бувають моменти, коли емоції беруть верх і люди повторюють помилки, які обіцяли більше ніколи не робити. Тоді виникають розчарування і недовіра. Частенько це відбувається саме підсвідомо, тому важливо розуміти, чому так трапляється і як з цим боротись.

Професор Джозеф Кардилло у своїй колонці Psychology Today вирішив пояснити, чому люди повторюють речі, які обіцяли не робити. Він також розповів, як змінити цю ситуацію, щоб не погіршувати собі життя.

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Річ у тому, що люди постійно діють відповідно до патернів, серед яких думки, дії та відчуття. Під дією емоцій мозок починає шукати у спогадах приклад реакцію на подібні події раніше, тому й починається відтворення речей, які ви могли обіцяти не робити більше ніколи. Найкумедніше у цій ситуації те, що мозок може брати зразок для повторення навіть з історій інших людей, фільмів, книг і так далі.

Відзначимо, що ці дії не завжди є негативними, адже вони відбуваються тоді, коли ми займаємось будь-чим, що не вимагає мислення, приміром, споживання їжі, їзду на велосипеді, ходьбу і тому подібне. У стосунках ж інша справа - деякі патерни можуть погіршувати ставлення партнера та спільне майбутнє.

Що робити у таких випадках?

Рефлексія . Можна обдумувати зв'язки між своїми діями, словами, почуттями і спогадами, коли трапляється річ, яка засмучує дорогих людей. Саме аналіз всього допоможе відівчитись повторювати щось несвідомо. Тому не достатньо сказати "Я більше не буду", адже ця миттєва установка не дасть тривалих результатів. До слова, можна шукати причину не лише у собі, а й у тому, як на вас впливають певні чинники.

. Можна обдумувати зв'язки між своїми діями, словами, почуттями і спогадами, коли трапляється річ, яка засмучує дорогих людей. Саме аналіз всього допоможе відівчитись повторювати щось несвідомо. Тому не достатньо сказати "Я більше не буду", адже ця миттєва установка не дасть тривалих результатів. До слова, можна шукати причину не лише у собі, а й у тому, як на вас впливають певні чинники. Візуалізація. Дуже часто цей метод використовують перед сном, коли уявляють, як могли себе повести у певній ситуації, щоб мати кращий вигляд чи не дозволити себе образити. Але цей спосіб корисний і тоді, коли хочеться відмовитись від болючих звичок. Уявляйте власну поведінку наступного разу, коли виникне схожа ситуація. Це дозволить створити новий "шаблон" на такий випадок і позбутись того, що ви обіцяли більше ніколи не робити.

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