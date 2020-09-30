Колишня ескортниця пояснила, чому чоловіки зраджують

Колишня працівниця ескорту високого класу розповіла, чому чоловіки йдуть на зраду і чому поняття шлюбу сьогодні застаріло.

Австралійка Аманда Гофф чимало років пропрацювала у висококласному ескорті під псевдо Samantha X, але все ж покинула цю професію і вже кілька років працює тренером з інтимних стосунків. Так жінка використовує свій досвід і допомагає всім, хто потрапляє у неприємні ситуації зі зрадою.

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Нещодавно Аманда спробувала пояснити, чому ж чоловіки зраджують. За її словами, наскільки б хорошим не був шлюб, хлопці все одно будуть "ходити наліво"

"Я, звісно ж, не кажу про всі чоловіків, але у мене достатньо досвіду у галузі для дорослих, щоб це підтвердити. Не моя робота судити. Якщо я чомусь і навчилась у ролі Samantha X, то це тому, що світ не ідеальний. Ми не ідеальні люди, і всі роблять все, що можуть", – зазначила вона.

Однак колишня ескортниця наголошує, що чоловіки, яких бачать працівники секс-бізнесу, насправді не той тип, який має любовні стосунки. Також Аманда вважає, що шлюб – це "складний звір", який "застарів".

"Я б не могла залишатись з одним чоловіком упродовж 40 років. Звісно ж, не могла би впоратись і з подвійним життям та брехнею. Я волію бути тією, ким я є і робити те, що хочу, як би важко це не було. Я твердо вірю, що не можна отримати все від однієї людини", – пояснює жінка.

І ця думка з'явилась у неї завдяки багатьом рокам роботи у сфері ескорту, адже більшість чоловіків саме тому і використовують послуги секс-працівників.

"Чимало одружених чоловіків кажуть мені, що їхні дружини – прекрасні матері, чудові господині, але близькість померла. Вони не хочуть йти від них, але секс і зв'язок їм необхідні, як і більшості людей", – підсумувала Аманда.

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