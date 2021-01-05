Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження

Люди, які мріють про подорожі після COVID-19, тепер мають наукові дані, що підтверджують їх пристрасть до мандрів. Нове дослідження, опубліковане в журналі Tourism Analysis, показує, що регулярні поїздки дозволяють почуватися задоволенішими від життя, якщо порівнювати з тими, хто не мандрує взагалі.

Чун-Чу Чен, доцент Школи готельного бізнесу в Університеті штату Вашингтон, провів опитування, щоб з'ясувати, чому одні люди подорожують частіше, ніж інші, і чи мають подорожі та туризм вплив на щастя та добробут.

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Результати його аналізу показують, що люди, які приділяють більше уваги інформації, пов'язаної з туризмом, і часто обговорюють свої плани поїздок з друзями, з більшою ймовірністю відправляться у звичайну відпустку, ніж ті, хто постійно не думає про свою наступну поїздку.

Крім того, учасники опитування, які регулярно подорожували принаймні за 120 кілометрів від дому, також відповіли, що були приблизно на 7% щасливішими, коли їх запитали про загальний рівень добробуту, ніж ті, хто повідомив, що подорожують дуже рідко або зовсім не подорожують.

У той час, як такі речі, як робота, сімейне життя та друзі, відіграють велику роль у загальних звітах про добробут, накопичення досвіду подорожей, схоже, робить невеликий, але помітний вплив на оцінку задоволеності життям. Це дійсно показує, як важливо відійти від рутини та випробувати щось нове, – наголошує Чун-Чу Чен.

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Учасників дослідження запитали про важливість подорожей у їхньому житті, скільки часу вони витратили на вивчення та планування майбутніх відпусток і скільки поїздок вони зробили за рік. Їх також запитали про їх відчуття задоволеності життям. З 500 учасників опитування трохи більше як половина респондентів повідомили, що здійснюють понад чотири розважальні поїздки на рік. Лише 7% респондентів не брали відпустку.

Оскільки обмеження на поїздки через COVID-19 у майбутньому почнуть слабшати, дослідження може мати важливі наслідки як для туристів, так і для індустрії туризму. Ґрунтуючись на результатах дослідження, Чен сказав, що туристичні компанії, курорти та навіть авіакомпанії можуть запускати кампанії в соціальних мережах, наприклад створювати хештеги про наукові переваги відпустки, щоб пробудити у людей цікавість до обговорення їх думки про подорожі.

Розповідайте у коментарях, чи вдавалося вам подорожувати у 2020 році. Ми залюбки дізнаємося, які місця вам вдалося вивчити у цей буремний рік.

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