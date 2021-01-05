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Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження

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Як регулярні подорожі впливають на ваш рівень щастя - фото 1
Як регулярні подорожі впливають на ваш рівень щастя

Люди, які мріють про подорожі після COVID-19, тепер мають наукові дані, що підтверджують їх пристрасть до мандрів. Нове дослідження, опубліковане в журналі Tourism Analysis, показує, що регулярні поїздки дозволяють почуватися задоволенішими від життя, якщо порівнювати з тими, хто не мандрує взагалі.

Чун-Чу Чен, доцент Школи готельного бізнесу в Університеті штату Вашингтон, провів опитування, щоб з'ясувати, чому одні люди подорожують частіше, ніж інші, і чи мають подорожі та туризм вплив на щастя та добробут.

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Результати його аналізу показують, що люди, які приділяють більше уваги інформації, пов'язаної з туризмом, і часто обговорюють свої плани поїздок з друзями, з більшою ймовірністю відправляться у звичайну відпустку, ніж ті, хто постійно не думає про свою наступну поїздку.

Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження - фото 441965

Крім того, учасники опитування, які регулярно подорожували принаймні за 120 кілометрів від дому, також відповіли, що були приблизно на 7% щасливішими, коли їх запитали про загальний рівень добробуту, ніж ті, хто повідомив, що подорожують дуже рідко або зовсім не подорожують.

У той час, як такі речі, як робота, сімейне життя та друзі, відіграють велику роль у загальних звітах про добробут, накопичення досвіду подорожей, схоже, робить невеликий, але помітний вплив на оцінку задоволеності життям. Це дійсно показує, як важливо відійти від рутини та випробувати щось нове, – наголошує Чун-Чу Чен.

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Учасників дослідження запитали про важливість подорожей у їхньому житті, скільки часу вони витратили на вивчення та планування майбутніх відпусток і скільки поїздок вони зробили за рік. Їх також запитали про їх відчуття задоволеності життям. З 500 учасників опитування трохи більше як половина респондентів повідомили, що здійснюють понад чотири розважальні поїздки на рік. Лише 7% респондентів не брали відпустку.

Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження - фото 441966

Оскільки обмеження на поїздки через COVID-19 у майбутньому почнуть слабшати, дослідження може мати важливі наслідки як для туристів, так і для індустрії туризму. Ґрунтуючись на результатах дослідження, Чен сказав, що туристичні компанії, курорти та навіть авіакомпанії можуть запускати кампанії в соціальних мережах, наприклад створювати хештеги про наукові переваги відпустки, щоб пробудити у людей цікавість до обговорення їх думки про подорожі.

Розповідайте у коментарях, чи вдавалося вам подорожувати у 2020 році. Ми залюбки дізнаємося, які місця вам вдалося вивчити у цей буремний рік.

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Джерело: Medical Xpress
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