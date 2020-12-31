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2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною

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Найкращі фото 2020 року від Ukraїner - фото 1
Найкращі фото 2020 року від Ukraїner

2020 рік складно назвати простим. Він наламав плани мільйонам людей по всьому світу. Але ми пропонуємо пригадати щось хороше, що відбувалося у році, що минає. І допоможе нам у цьому Ukraїner, який традиційно поділився 100 фотографіями України, зробленими у цьому році!

Автори експедиції наголошують на тому, що попри коронавірусні обмеження їм вдалося відвідати 4 українські регіони: Полтавщину, Сіверщину, Слобожанщину, а також Таврію. А ще у 2020 році їм вдалося створити кілька спецпроєктів. До вашої уваги 100 фото України, якою її побачили фотографи Ukraїner.

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За гарною традицією експедиція почала свій рік зі зйомок зимових свят. У той час ще ніхто не підозрював, що 2020 рік переверне наше звичне життя з ніг на голову. У лютому вони запропонували фотографам зняти день, який трапляється раз на 4 роки – 29 лютого. Саме цей день був одним з останніх перед офіційною появою перших випадків інфікування коронавірусом в Україні.

Влітку команді таки вдалося поїхати в експедицію Україною. Паралельно відбувалися зйомки спецпроєкту "Країна ззовні", який знімався у Німеччині. Також вдалося реалізувати проєкт "Рідний Крим" і запустити співпрацю з Українським інститутом. Але це далеко не все, що робив Ukraїner у 2020 році!

Дивіться, яким був 2020 рік в Україні у фото від Ukraїner

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441486

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441487

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441488

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441489

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441490

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441491

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441492

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441493

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441494

2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною - фото 441495

Усі фото від Ukraїner можна переглянути за цим посиланням. Також ми закликаємо вас підтримати команду. Вони допомагають усім нам пізнати наші рідну країну по-новому. І це безцінно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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