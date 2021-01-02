На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані
-
- 28
Іранська студія ZAV Architects вирішила зробити справжнє свято для блогерів і мандрівників, які потраплять у цю східну країну. Вона спроєктувала кольорове село на острові Ормуз, розташованому у мальовничому місці з видом на Перську затоку. Дивися, як воно виглядає!
Сам Острів – це історичний порт на південь від Ірану, де контролюються поставки нафти з Близького Сходу. Тут є барвисті пейзажі та химерний ландшафт, що і стало відправною точкою концепції проєкту.
Це цікаво: 2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
Кольорове село – композиція з невеликих куполів, побудованих з використанням глинобитної техніки, розробленої іранським архітектором Надером Халілі. Цей простий метод будівництва з утрамбованої землі та піску відмінно підійшов для місцевих майстрів і робітників, не особливо підготовлених до кваліфікованої складної роботі.
Велика частина будинків – житлові, однак, в деяких кольорових спорудах відкриті кафе, ресторани, молитовні кімнати й інші громадські простори.
Читайте також: Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
19:4730-річний британець трохи перебрав алкоголю: тепер він – Селін Діон
-
19:18Через 36 років: пісня Last Christmas уперше очолила британський чарт
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
18:21Гороскоп на 3 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:17DisplayMate назвав смартфон з найкращим на ринку дисплеєм
-
16:46Амазонські ліси можуть незабаром перетворитися та посушливу рівнину: прогноз учених
-
16:13Сексуальна MARUV здивувала фанатів зухвалим образом снігуроньки
-
15:46Sony назвала найкращі ігри 2020 року: у ТОПі ексклюзиви для PlayStation
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
14:48Treat People With Kindness: дивіться новий стильний кліп Гаррі Стайлса
-
14:17Як би виглядав ремайстер GTA San Andreas: фанатський трейлер
-
13:47Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:16Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
12:42Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
11:45Ці фрукти не дуже корисні для здоров'я печінки
-
11:15Гаряча ангел Victoria's Secret влаштувала новорічну фотосесію в білизні
-
10:42Люди, які люблять алкоголь, втрачають важливу здатність
-
10:19Мішина і Еллерт влаштували екстремальну відпустку в Карпатах: відео
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
-
09:14Сонце впало у депресію: про що це говорить
-
08:48В Японії стартували продажі найшвидшого автомобіля у світі
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
14:18Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
-
11:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня
-
08:15Як уникнути похмілля на ранок після Нового року
- 31 грудня
-
21:51Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року
-
19:48Зустрічайте Новий рік з моктейлем: рецепт корисного напою від американських кардіологів
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
11:15Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня
-
07:18Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко
- 30 грудня
-
21:502010 проти 2020: користувачі показують, які змінились за цей час (ефектні фото)
-
17:54Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:52Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу
-
11:53Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
07:49Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
- 29 грудня
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво