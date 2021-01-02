Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані

Іранська студія ZAV Architects вирішила зробити справжнє свято для блогерів і мандрівників, які потраплять у цю східну країну. Вона спроєктувала кольорове село на острові Ормуз, розташованому у мальовничому місці з видом на Перську затоку. Дивися, як воно виглядає!

Сам Острів – це історичний порт на південь від Ірану, де контролюються поставки нафти з Близького Сходу. Тут є барвисті пейзажі та химерний ландшафт, що і стало відправною точкою концепції проєкту.

Це цікаво: 2020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною

Кольорове село – композиція з невеликих куполів, побудованих з використанням глинобитної техніки, розробленої іранським архітектором Надером Халілі. Цей простий метод будівництва з утрамбованої землі та піску відмінно підійшов для місцевих майстрів і робітників, не особливо підготовлених до кваліфікованої складної роботі.

Велика частина будинків – житлові, однак, в деяких кольорових спорудах відкриті кафе, ресторани, молитовні кімнати й інші громадські простори.

Читайте також: Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі