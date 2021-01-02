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Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані

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Мальовниче село розкинулося на острові Ормуз в Ірані - фото 1
Мальовниче село розкинулося на острові Ормуз в Ірані

Іранська студія ZAV Architects вирішила зробити справжнє свято для блогерів і мандрівників, які потраплять у цю східну країну. Вона спроєктувала кольорове село на острові Ормуз, розташованому у мальовничому місці з видом на Перську затоку. Дивися, як воно виглядає!

Сам Острів – це історичний порт на південь від Ірану, де контролюються поставки нафти з Близького Сходу. Тут є барвисті пейзажі та химерний ландшафт, що і стало відправною точкою концепції проєкту.

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Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441682

Кольорове село – композиція з невеликих куполів, побудованих з використанням глинобитної техніки, розробленої іранським архітектором Надером Халілі. Цей простий метод будівництва з утрамбованої землі та піску відмінно підійшов для місцевих майстрів і робітників, не особливо підготовлених до кваліфікованої складної роботі.

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441683

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441684

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441685

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441686

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441687

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441688

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441689

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441690

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441691

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441692

Справжній інстаграмний рай: як виглядає кольорове село на острові Ормуз в Ірані - фото 441693

Велика частина будинків – житлові, однак, в деяких кольорових спорудах відкриті кафе, ресторани, молитовні кімнати й інші громадські простори.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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