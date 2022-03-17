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Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
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Воєнний стан змусив кожного українця забути про нормальне життя та відчути всі можливі емоції, але з часом психіка повертається у стабільність. І в такі моменти потрібно розуміти, як пристосуватись до нових умов. Тому ловіть важливі та корисні поради, як жити під час війни.
Третій тиждень війни показав, що навіть до страшної невизначеності з часом звикають майже всі. Приходить усвідомлення, що все змінилось і потрібно жити відповідно до умов, які склались на цей момент. Але для ефективної адаптації потрібні стійкі та раціональні мислення та дії. Тому фахівці з Психологічної підтримки поділились порадами для життя у нових реаліях.
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Як навчитись жити під час війни
Удвічі скоротіть час за новинами. Оберіть короткі періоди, коли переглядаєте новини, а також стежте лише за офіційними джерелами.
Поговоріть з близькими про щось хороше. Постарайтесь не забувати про рідних та знаходити причини, щоб поділитись чимось хорошим. Можливо, разом побудуйте плани на те, чим займетесь після війни. Шукайте позитив, який буде надихати.
Допомагайте іншим. Це допоможе і вам морально, і тим, кому пощастило менше. Якщо важко вдається волонтерство, то звертайте увагу на тих, хто поряд. Навіть дрібна допомога здатна змінити чийсь день на краще.
Грайтесь з дітьми. Вони вміють швидко перемикатись: разом малюйте, читайте, грайтесь. Дозволяйте собі щось приємне.
Підготуйте щоденник життя. Записуйте всі свої думки та почуття, які були за день. Так вдасться знайти свої рецепти для спокою. До того ж записи дозволяють структурувати події та заспокоюють.
І, головне, – після нашої остаточної перемоги – ми всі опублікуємо щоденник України де впишемо гідність і славу кожного героя і кожного українця. Де розкажемо світові, як нам було страшно, і як ми кожен день вірили у краще. І допомагали один одному. Кожну годину під обстрілами й бомбардуванням, у часи розпачу, і часи спокою. У стані адаптації треба усвідомити: ми знаходимося в нових умовах на невизначений термін. Треба вчитися в них функціонувати, – підсумували фахівці.
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