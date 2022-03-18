Сльози – не прояв слабкості: чому плакати корисно

Чому не можна забороняти собі плакати / Amin Moshrefi on Unsplash

У період війни дуже складно підтримувати свій моральний стан у нормі та мислити ясно. Чимало людей намагається не піддаватись емоціям та стримувати сльози. Чому не потрібно так робити – читайте далі.

Сльози не означають, що ви вже не тримаєтесь. Це ознака того, що ви допомагаєте собі не витрачати більше сили на підтримку рівня напруги, наголошують експерти з Психологічної підтримки. Тому пояснюємо, чому плакати - нормально і корисно.

І ще: Як подолати паніку: кілька дієвих вправ

Заборона на сльози – це установка, яку можна змінити. Вона утворюється тоді, коли комусь поряд було важко витримувати ваші сльози. І доводилось тримати їх в собі, щоб нікого не бентежити. Але це вже справа кожного – справиться зі своїми переживаннями поряд із людиною, яка має право полегшити свій біль своїми слізьми, – пояснює психотерапевтка Анастасія Свердел.

Christian Erfurt on Unsplash

5 наукових фактів, чому плакати корисно:

1. Сльози зволожують очі. Під час тривалої роботи за гаджетами та переглядом новин очі часто пересихають. Тому найпростіший спосіб допомогти їм – поплакати, коли відчуваєте потребу.

2. Сльози вгамовують біль. І йдеться не тільки про емоційний, а й фізичний. Річ у тому, що сльози допомагають вироблять енкефаліни. Це особливі речовини, які діють подібно до морфіну, знижуючи больові відчуття.

3. Сльози очищують. Вони не лише позитивно впливають на поверхню очного яблука, а й на весь організм. Разом з ними виводяться гормони стресу та токсини.

4. Сльози допомагають боротись зі стресом. Після них пульс, тиск та дихання повертаються у норму, а м'язи розслабляються.

5. Сльози захищають. Один з компонентів сліз – фермент лізоцим – має дуже сильну противірусну та антибактеріальну дію. І навіть потрапляння сліз у ніс посилює захист.

Тому сльози є ефективною реакцію на стрес, яка дозволяє організму краще функціонувати, а також покращує емоційний стан.

Читайте також: Симптом фантомної сирени: що з цим робити