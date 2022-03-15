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війна

Психологічна самодопомога: як взяти під контроль думки, тіло та емоції

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Як допомогти своїй психіці у воєнний час - фото 1
Як допомогти своїй психіці у воєнний час

У воєнний стан дуже важливо контролювати своє фізичне та психологічне самопочуття, щоб діяти ефективно. Тому розповідаємо, як нормалізувати думки, емоції та тіло.

Існують три ключі психологічної стабільності, а саме робота тіла, правильні думки та контрольований емоційний стан. Саме про те, як нормалізувати їх розповіла психологиня Вікторія Горбунова.

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Як допомогти собі психологічно

Тіло: режим, фізичні навантаження та гігієна

  • Режим. Постарайтесь щодня лягати спати та їсти в один і той самий час. Це допоможе підтримати фізіологічні ритми та краще орієнтуватись у просторі і часі.
  • Фізичні навантаження. Навіть мінімальні, приміром, зарядка, розтяжка та короткі прогулянки.
  • Гігієнічні процедури. Це не лише допомагає підтримувати чистоту, а й додає бадьорості.
Kelly Sikkema on Unsplash - фото 499563
Kelly Sikkema on Unsplash

Думки: як не здатися тривозі

  • Пам'ятайте, що думки не дорівнюють реальності. Найчастіше найгірше не стає реальністю.
  • Зміщуйте фокус з думок, що все погано на думки про те, що ви здатні зробити, що покращити ситуацію.

Емоції: пережити всі, але не дати собою заволодіти

  • Техніки релаксації. Приміром, "обійми метелика". Обіймайте себе руками за плечі та ритмічно постукуйте по них долонями. Це дозволяє нормалізувати гормональні викиди та зняти напругу.
  • Переживання усіх емоцій. Ненависть та злість — це адекватна та енергетична реакція. Говоріть, кричіть, виписуйте свою злість, а після вивільнення — перемикайтеся на обійми, теплий чай, добрі слова близьким і друзям.
  • Емоційне заціпеніння. Відсутність будь-яких емоцій — це також нормальна реакція. Не вимагайте від себе співчуття або будь-яких інших емоцій, якщо їх немає. Не звинувачуйте себе у цьому, це захисна реакція, яка згодом пройде.

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