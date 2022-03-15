Психологічна самодопомога: як взяти під контроль думки, тіло та емоції

Як допомогти своїй психіці у воєнний час

У воєнний стан дуже важливо контролювати своє фізичне та психологічне самопочуття, щоб діяти ефективно. Тому розповідаємо, як нормалізувати думки, емоції та тіло.

Існують три ключі психологічної стабільності, а саме робота тіла, правильні думки та контрольований емоційний стан. Саме про те, як нормалізувати їх розповіла психологиня Вікторія Горбунова.

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Як допомогти собі психологічно

Тіло: режим, фізичні навантаження та гігієна

Режим. Постарайтесь щодня лягати спати та їсти в один і той самий час. Це допоможе підтримати фізіологічні ритми та краще орієнтуватись у просторі і часі.

Фізичні навантаження. Навіть мінімальні, приміром, зарядка, розтяжка та короткі прогулянки.

Гігієнічні процедури. Це не лише допомагає підтримувати чистоту, а й додає бадьорості.

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Думки: як не здатися тривозі

Пам'ятайте, що думки не дорівнюють реальності. Найчастіше найгірше не стає реальністю.

Зміщуйте фокус з думок, що все погано на думки про те, що ви здатні зробити, що покращити ситуацію.

Емоції: пережити всі, але не дати собою заволодіти

Техніки релаксації. Приміром, "обійми метелика". Обіймайте себе руками за плечі та ритмічно постукуйте по них долонями. Це дозволяє нормалізувати гормональні викиди та зняти напругу.

Переживання усіх емоцій. Ненависть та злість — це адекватна та енергетична реакція. Говоріть, кричіть, виписуйте свою злість, а після вивільнення — перемикайтеся на обійми, теплий чай, добрі слова близьким і друзям.

Емоційне заціпеніння. Відсутність будь-яких емоцій — це також нормальна реакція. Не вимагайте від себе співчуття або будь-яких інших емоцій, якщо їх немає. Не звинувачуйте себе у цьому, це захисна реакція, яка згодом пройде.

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