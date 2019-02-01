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Як приготувати стейк на сковороді і здивувати свою кохану: ідеальний рецепт

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Рецепт приготування стейка на сковороді - фото 1
Рецепт приготування стейка на сковороді / EvriKak

Якщо вам захотілося з'їсти соковитий стейк чи потішити смачненьким свою другу половинку, але у вас немає під рукою гриля, не хвилюйтеся! Можна легко приготувати смачний стейк на звичайній сковороді.

По-перше візьміть стейки не тонші за 2,5 сантиметра і смажте їх по 3-6 хвилин з кожного боку. Для додаткового аромату приправте м'ясо вершковим маслом і спеціями, а як гарнір використовуйте картопляне пюре, броколі або салат. Не забудьте також про червоне вино.

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Продукти:

  • Яловичина
  • Сіль
  • Перець
  • Рослинна олія
Готуємо смачний ароматний стейк на звичайній сковороді - фото 305156
Готуємо смачний ароматний стейк на звичайній сковороді

Рецепт приготування стейка на сковороді:

  1. Правильно відрізаємо стейк. Стейк повинен бути не менше двох сантиметрів завтовшки. Після нарізування стейк повинен полежати при кімнатній температурі 40-50 хвилин, м'ясо не можна смажити холодним відразу після того як дістали з холодильника.
  2. Розігріваємо сковороду, змащуємо стейки маслом, ні в якому разі ні солимо і не перчимо! Кладемо стейк на розпечену сковорідку. Обсмажуємо з кожного боку по 3 хвилини. Потім злегка зменшуємо вогонь і досмажуємо ще 2-3 хвилини для отримання гарного кльору.
  3. Знімаємо стейк з вогню і даємо йому відпочити протягом 5 хвилин. Додаємо сіль і перець. Рекомендована прожарка для цього стейка – Rare або Medium Rare Рекомендація від шеф-кухаря – подавати стейк на теплій тарілці, щоб сік від стейка вистигав і стейк залишався теплим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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