Як приготувати стейк на сковороді і здивувати свою кохану: ідеальний рецепт

Якщо вам захотілося з'їсти соковитий стейк чи потішити смачненьким свою другу половинку, але у вас немає під рукою гриля, не хвилюйтеся! Можна легко приготувати смачний стейк на звичайній сковороді.

По-перше візьміть стейки не тонші за 2,5 сантиметра і смажте їх по 3-6 хвилин з кожного боку. Для додаткового аромату приправте м'ясо вершковим маслом і спеціями, а як гарнір використовуйте картопляне пюре, броколі або салат. Не забудьте також про червоне вино.

І ще: Як зварити яйце за науковим рецептом

Продукти:

Яловичина

Сіль

Перець

Рослинна олія

Готуємо смачний ароматний стейк на звичайній сковороді

Рецепт приготування стейка на сковороді:

Правильно відрізаємо стейк. Стейк повинен бути не менше двох сантиметрів завтовшки. Після нарізування стейк повинен полежати при кімнатній температурі 40-50 хвилин, м'ясо не можна смажити холодним відразу після того як дістали з холодильника. Розігріваємо сковороду, змащуємо стейки маслом, ні в якому разі ні солимо і не перчимо! Кладемо стейк на розпечену сковорідку. Обсмажуємо з кожного боку по 3 хвилини. Потім злегка зменшуємо вогонь і досмажуємо ще 2-3 хвилини для отримання гарного кльору. Знімаємо стейк з вогню і даємо йому відпочити протягом 5 хвилин. Додаємо сіль і перець. Рекомендована прожарка для цього стейка – Rare або Medium Rare Рекомендація від шеф-кухаря – подавати стейк на теплій тарілці, щоб сік від стейка вистигав і стейк залишався теплим.

Читайте також: Ідеальні макарони та як готувати домашню пасту: популярні рецепти