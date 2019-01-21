Уляна Супрун запропонувала замінити чорну ікру червоною

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що не обов'язково вживати саме чорну ікру. Живильні вітаміни, мікроелементи та жири, які вона містить, можна знайти і в інших продуктах.

Існують продукти, які не поступаються за своїми корисними властивостями чорній ікрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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Червона ікра не поступається чорній

Чиновниця у своєму пості нагадує, що більшість корисних властивостей чорної ікри обумовлені вмістом вітамінів, макро- і мікроелементів, незамінних амінокислот і ненасичених жирних кислот. Але існують продукти, які не поступаються за своїми корисними властивостями чорній ікрі.

"Наприклад, ікра лососевих риб (червона ікра), а також ікра лобана і мінтая мають схожий вміст білків і незамінних амінокислот. За вмістом заліза і фосфору червона ікра майже не поступається чорній, а за вмістом кальцію і магнію навіть переважає. Червона ікра нічим не поступається чорної і за вмістом вітамінів. М'ясо деяких риб (наприклад, тунця), містить набагато більше вітаміну А. Щодо вітаміну Е, то його можна знайти в достатній кількості в соняшниковій олії", – зазначила Супрун.

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