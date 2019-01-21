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Уляна Супрун запропонувала замінити чорну ікру червоною

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Усе про ікру від Супрун - фото 1
Усе про ікру від Супрун / 1zoom

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що не обов'язково вживати саме чорну ікру. Живильні вітаміни, мікроелементи та жири, які вона містить, можна знайти і в інших продуктах.

Існують продукти, які не поступаються за своїми корисними властивостями чорній ікрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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Червона ікра не поступається чорній - фото 302485
Червона ікра не поступається чорній

Чиновниця у своєму пості нагадує, що більшість корисних властивостей чорної ікри обумовлені вмістом вітамінів, макро- і мікроелементів, незамінних амінокислот і ненасичених жирних кислот. Але існують продукти, які не поступаються за своїми корисними властивостями чорній ікрі.

"Наприклад, ікра лососевих риб (червона ікра), а також ікра лобана і мінтая мають схожий вміст білків і незамінних амінокислот. За вмістом заліза і фосфору червона ікра майже не поступається чорній, а за вмістом кальцію і магнію навіть переважає. Червона ікра нічим не поступається чорної і за вмістом вітамінів. М'ясо деяких риб (наприклад, тунця), містить набагато більше вітаміну А. Щодо вітаміну Е, то його можна знайти в достатній кількості в соняшниковій олії", – зазначила Супрун.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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