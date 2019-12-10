Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради

У мережі є купу порад, як потрібно прогрівати автоматичну коробку передач в морози, перш ніж вирушити в дорогу. Але погодитися з ними можна лише в одному – прогрівати "автомат" варто. Розповідаємо, як правильно це робити.

Дехто рекомендує після прогріву двигуна поперемикати режими. Інші наполягають, що коробка прогрівається на ходу. Що ж насправді потрібно робити з АКП у холод?

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"Диванні" фахівці стверджують, що коли стрілка датчика температури двигуна зрушиться з місця, треба братися за важіль перемикання "автомата" і діяти. Тобто, витиснувши педаль гальма, перевести селектор в режим "D" і затриматися на ньому приблизно хвилину. Потім по черзі вмикати режими "N", "P" і "R", причому на кожному витримати ту ж хвилинну паузу. Але навіщо стільки зайвих рухів?

Перш ніж почати виконувати наведені поради, треба розуміти, що масло в "автоматі" за своєю в'язкістю не поступається тому, що залите у двигун, тож воно дуже навіть легко переносить сильні морози. До того ж, коли ви запускаєте двигун, мастило починає циркулювати по трансмісії, заповнюючи і змащуючи всі робочі елементи. При цьому воно прогрівається природним способом, коли важіль перемикання встановлений в режим "P". Тому всі маніпуляції, описані вище, навряд чи прискорять процес.

Експерти підтверджують це, рекомендуючи не займатися дурницями, а дочекавшись, коли стрілка тахометра впаде в робочий діапазон обертів, починати рух. Тільки без різких стартів і прискорень перші 5-10 кілометрів.

Коротко кажучи, не перевантажуйте себе і автомобіль зайвою роботою. Інженери заклали в "автомат" великий запас міцності й витривалості, а всі спроби нібито продовжити життя трансмісії не варті вашого часу та зусиль. Міняйте вчасно масло та фільтри – і проблем з ввімкненням передач не виникне навіть у найлютіші холоди.

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