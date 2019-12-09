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Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
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Здивувати сучасного споживача дуже складно, адже різноманітність ноу-хау зашкалює. Здається, на просторах інтернету можна знайти все – і навіть таку дивину, як автоковдра для двигуна. Та чи справді вона допомагає автомобілю в мороз? Ми розібрались у всіх плюсах і мінусах.
Стара ватяна ковдра з клаптиків, повсть, тілогрійка – чим тільки не укривали в морози двигуни своїх машин наші батьки. І при відсутності технологій в цьому дійсно був якийсь сенс – двигун повільніше холонув і швидше прогрівався, а з повітроводів дуло тепліше повітря.
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Але для чого автомобільна ковдра потрібна сьогодні, коли технології зробили великий стрибок вперед та чи є шкода від такого, здавалося б, безневинного аксесуара?
Відповідь на перше питання, мабуть, нікого не здивує. На ходу двигун, особливо дизельний, менше охолоджується. Підкапотне покривало також не дає швидко холонути двигуну на парковці. І якщо в автомобілі встановлена система автозаведення з датчиком температури, то в морози мотор буде запускатися рідше, а значить, буде більш економічно витрачати паливо. Плюс, автоковдра покращує звукоізоляцію двигуна. Деякі виробники таких покривал обіцяють зниження шуму на 10-30%.
Але є у цього диво-коца є і мінуси. Наприклад, якщо неправильно укласти його в моторний відсік, то можна закрити повітряний фільтр, а це – неправильна робота двигуна і втрата тяги. Не виключено, що мотор і зовсім задихнеться і заглохне.
Якщо ж випадково порвати таку ковдру, то мінеральна вата з неї розлетиться по всьому моторному відсіку, а її дрібні частинки можуть потрапити у двигун або пічку, а потім і в легені пасажирів. Навряд чи це корисно для техніки і людини.
При неправильному укладанні автоковдри, її може затягнути в приводні ремені. У підсумку знадобиться незапланований ремонт.
А якщо при виготовленні покривала були використані неякісні матеріали, то потрапивши, наприклад, на випускний колектор, воно може стати причиною загоряння. В інтернеті ви точно знайдете подібні відеоролики.
До всього іншого, ковдра під капотом є збирачем бруду і пилу. Так що алергіки не будуть в захваті від її використання, навіть взимку.
Якщо ж ви зважилися на покупку аксесуара, то необхідно вибрати перевіреного виробника. Пам'ятайте: технології дешевими не бувають, а значить – доведеться витратитися. По-друге, укладати ковдру потрібно дуже акуратно і правильно, підібравши її за розміром підкапотного простору вашого автомобіля. І навіть якщо вона підходить за розміром і виготовлена з вогнетривких матеріалів, обов'язково простежте за тим, щоб навіть мала її частина не потрапляла на розпечені частини двигуна.
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