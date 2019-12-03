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Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома

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Взимку склоомивач часто замерзає - фото 1
Взимку склоомивач часто замерзає

Рідина, що продається в магазинах, не завжди ефективно очищує лобове скло в мороз. Навіть якщо на етикетці цього засобу красується "-25 градусів", він замерзає вже при мінус 10. Розповідаємо, як приготувати зимовий омивач скла своїми руками.

Брудне скло, як і марні спроби його очистити, можуть привести до аварії. Прикро усвідомити, що вона сталася через неякісний омивач. Можна, звичайно, піти простим шляхом і купити на трасі "хімію", до складу якої входить метиловий спирт. Така рідина точно не замерзне на морозі, але майте на увазі, що метанол – сильна отрута, 30 грамів якої – смертельна доза для людини.

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Так що ми підемо іншим шляхом – зробимо склоомивач в домашніх умовах.

НЕЗАМЕРЗАЙКА З ГОРІЛКИ

Інгредієнти:

  • 0,5 л горілки
  • 0,5 л води
  • 2 ч. л. рідини для миття посуду

Підозрюємо, що у вас вдома точно десь завалялась пляшка горілки. Вона і стане основою для "незамерзайки". Беремо півлітра горілки, стільки ж простої води і 2 чайні ложки засобу для миття посуду. Все змішуємо і отримуємо омивач з приємним запахом.

Склоомивач З ДОДАВАННЯМ оцту

Інгредієнти:

  • 1 л оцту
  • 1 л дистильованої води
  • 200 г засобу для миття посуду

Беремо літр столового оцту, таку ж кількість дистильованої води і 200 г гелю для миття посуду. Залишилося все це змішати і залити в бачок омивача. Така рідина не замерзне на морозі до -15 градусів, що цілком достатньо для України. Але тут є нюанс. Оцет буде сильно пахнути, а його стійкий запах може залишитися в салоні машини на тиждень.

Омивач з ДОдаванням ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

Інгредієнти:

  • 1 л води
  • 0,5 л етилового спирту
  • 1 ч. л. ефірної олії

Чим міцніший водно-спиртовий розчин, тим краще він чинить опір холоду, а тому непоганою ідеєю, буде використовувати етиловий спирт. Його базова міцність – 96%. Щоб приготувати "незамерзайку", яка не застигне при -15 і нижче градусів, потрібно змішати 0,5 л спирту і літр води. Для гарного запаху додайте в суміш ефірної олії.

Омивач для скла в машині - фото 371968
Омивач для скла в машині

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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