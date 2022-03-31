Як працює повітряна тривога: просте пояснення у відео

Через вторгнення російських військових українці вже звикли до майже постійних звуків сирен. Чимало хто дозволяє собі нехтувати цим важливим попередженням, тому пояснюємо, як саме працює повітряна тривога.

Повідомлення про повітряну тривогу є надзвичайного важливими, адже вони повідомляють громадян про необхідність швидко перейти до укриттів, щоб бути у безпеці. На жаль, чимало українців ставляться до сигналів сирен вже доволі байдуже. Тому Українське радіо створило коротке та зрозуміле відео, ому повітряну тривогу не можна ігнорувати та як взагалі вона працює.

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Спершу радіолокаційні підрозділи ЗСУ виявляють потенційну повітряну загрозу. Між фіксацією літака чи ракети та запуском сирен минають лічені хвилини або й менш як хвилина.

Звук сирен говорить про те, що на регіон або летить ворожа авіація, що може скинути ракети, або на нього вже випущені бомба або ракета.

Скільки часу є в громадян після звуку сирен, щоб сховатись в укриття? Приміром, якщо ракета чи авіація летить з Чорного моря, то у жителів Києва є майже година для переходу у безпечне місце. Якщо ракета запущена з Білорусі, то часу менше: приблизно 20 хвилин)

Чи завжди спрацьовує сирена? Повітряні сили бачать не всі повітряні загрози, бо виявити всі просто неможливо. Якщо у вашому місті стався приліт, а оповіщення тривоги не було, то це вказує, що повітряні сили не побачили загрозу. Якщо сирена спрацювала після прильоту, то повітряні сили не виявили загрозу, яка вже прилетіла, проте повідомляють про можливу наступну ракету чи літак.

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