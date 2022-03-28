Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти

Через вторгнення російських окупантів не залишилось жодної області, де хоча б раз не лунали сирени. Тому у мережі створили мапу сирен по всій Україні, які дозволяють в режимі реального часу стежити за тим, де введено режим тривоги.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, що українські розробники створили онлайн-карти для відстеження повітряних тривог одночасно в усіх областях. Це допоможе відстежувати ситуацію у близьких в інших регіонах та повідомляти їх оперативно у випадку несправності сирен.

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"Три українських розробники створили онлайн-карти повітряних тривог, де можна зручно переглядати статус сирен в усіх областях одночасно. Інтерактивні карти автоматично оновлюються з інтервалом 15-20 секунд. Ігнорувати повітряну тривогу – це гра в рулетку, в якій на кону – ваше життя! Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!", – йдеться у повідомленні.

Онлайн-карти повітряної тривоги по всій Україні:

Мапа сирен зі всіма областями від Вадима Кліменка

зі всіма областями від Вадима Кліменка Карта повітряних тривог

Повітряна тривога від українського офісу ArgoPrep

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