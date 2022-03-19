Симптом фантомної сирени: що з цим робити

Під час воєнного стану гул сирен, які сповіщають населення про тривогу, став невіддільною частиною життя. Але з часом через це може виникати симптом фантомної сирени, з яким потрібно боротися.

Війна є травматичною для кожного українця, який береже нашу країну і формі та без неї. І коли травма стає надто сильною, а психіка не може з нею впоратись, то виникає дереалізація або ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Саме тоді може з'являтись симптом фантомної сирени, коли навіть у тиші здається, що десь лунають сирени, який насправді нема. Тому експерти Марія Медведева та Михайло Снітко у телеграм-каналі Психологічна підтримка пояснили, що з цим робити.

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Що з цим робити з симптомами фантомної сирени і не тільки?

Перевірте реальність та поверніться до неї:

Поговоріть з близькими про стрес;

Вмийте обличчя або руки холодною водою;

Торкніться до свого тіло, вам потрібно повернути себе через тіло до реальності;

Сядьте та перерахуйте предмети, які є навколо.

Закрийте базові потреби:

Спробувати поспати за можливості;

Спробуйте поїсти тепле та зробити гарячий чай;

Випийте води;

Обійміть того, хто поруч;

Виділіть трохи часу вдень без новин та телефону, заздалегідь; попросіть близьких зателефонувати у випадку тривоги.

Уповільніться, коли нема реальної загрози:

Рухайтесь повільніше;

Не намагайтесь реагувати миттєво;

Розмовляйте повільніше.

Що впливає на рівень тривоги:

Невизначеність майбутнього;

Відсутність контролю над ситуацією.

Як зменшити рівень тривоги:

Домовитися з сусідами, близькими та друзями, як діяти під час екстерної ситуації;

Влаштуйте чергування;

Складіть покроковий план, якщо тривога справжня;

Розділіть обов'язки з близькими, щоб всі чітко знали, хто вимикає газ, хто бере речі і тому подібне;

Розкладіть необхідні речі на місця, щоб легко знайти;

Окремо підготувати одяг, який плануєте вдягнути під час евакуації до укриття..

Поки стрес залишається хронічним, ми всі у пастці дереалізації. З цим наша психіка впорається, якщо хоч трохи закривати базові потреби. Зараз мінімізуємо симптоми, аби лишатись в тонусі та реагувати по ситуації, – підсумували психологи

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