Як подолати паніку: кілька дієвих вправ

Панічний стан заважає чітко бачити ситуацію та реагувати на зовнішні чинники, що у період війни дуже важливо. Тому психологи поділились корисними вправами, які допоможуть подолати паніку.

Хвилювання, стрес та тривожність є цілком нормальною реакцію на воєнний стан, який введено в Україні через вторгнення російських окупантів. Але і в цей період потрібно турбуватись про себе та старатись боротись з панікою. Саме корисними вправами поділилась сімейна та дитяча психолог Світлана Ройз. Радимо записати або зберегти рекомендації, оскільки у стресовому стані їх буде складно згадати.

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Як побороти паніку: прості вправи

1. Вправа на контроль стоп, спини, очей та рук:

Стопи. Що б не трапилось, перевіряйте себе та своїх дітей, наскільки стійко стоять стопи. Коли чуєте інформацію, що вас лякає, постарайтеся одразу подивитися на свої ноги. Контакт із ногами додає можливість рухатися.

Що б не трапилось, перевіряйте себе та своїх дітей, наскільки стійко стоять стопи. Коли чуєте інформацію, що вас лякає, постарайтеся одразу подивитися на свої ноги. Контакт із ногами додає можливість рухатися. Спина. Якщо у вас є можливість на щось спертися, то зробіть це. Коли стає страшно, притуліться до стіни чи спинки стільця.

Якщо у вас є можливість на щось спертися, то зробіть це. Коли стає страшно, притуліться до стіни чи спинки стільця. Очі. Роззирніться. Якщо поруч із вами хтось є, то зустріньтеся з цією людиною поглядом. Коли стає страшно, ми часто говоримо “у мене в очах потемніло”, тобто виходимо із зорового контакту. Покліпайте очима та знайдіть яскраву точку, на якій можна сфокусуватися.

Роззирніться. Якщо поруч із вами хтось є, то зустріньтеся з цією людиною поглядом. Коли стає страшно, ми часто говоримо “у мене в очах потемніло”, тобто виходимо із зорового контакту. Покліпайте очима та знайдіть яскраву точку, на якій можна сфокусуватися. Руки. Стисніть і розтисніть кулаки, потріть руки, обійміть себе. У сильному стресі ми втрачаємо контакт зі своїм тілом. Але тільки воно може витримати те напруження, з яким ми стикаємося.

Вправа точка між підмізинним пальцем і мізинцем: це екстрена допомога під час паніки. Знайдіть точку між безіменним пальцем і мізинцем та натисніть на неї.

2. Вправа на простукування грудної клітки: проговорюйте "я впораюсь, ситуація складна, але я впораюсь", постукуючи по грудній клітці з періодичністю один удар в секунду, чергуючи руки. Це дозволяє повернути до нормального ритму серцебиття. Тому краще не робити постукування надто частими.

3. Вправа “потягеньки”: тягніть вверх, як тільки з'являється можливість. Якщо вмієте займатись стретчингом чи йогою, то пора про них згадати. Через стрес м'язи спазмують, тож потрібно повернути їм тонус. Можна також тягнутись пальцями рук, ніг, шиєю.

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