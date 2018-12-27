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Як пити у новорічну ніч, щоб вижити й уникнути похмілля
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Відповідь на запитання "Пити чи не пити на Новий рік 2019?" – очевидна. Проблема тут в іншому: як вижити? Зібрали для вас поради та лайфхаки, які допоможуть обійтися без похмілля на свята.
Порада № 1. Почніть пити заздалегідь
Ні, ми зараз не про те, щоб почати вливати в себе алкоголь за місяць до свят. Ми про невеликому "аперитивчик" перед забавою. Вчені довели, що якщо за деякий час до застілля прийняти невелику дозу, то в організмі активізується захисний "протиалкогольний" механізм.
Починайте пити не пізніше ніж за 2 години, але не раніше, ніж за 5 годин до застілля.
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Порада №2. Пийте невеликими порціями
Це потрібно для того, щоб прискорити переробку алкоголю організмом. Келих шампанського за 20 секунд під час бою курантів – це, звичайно, добре (адже ще треба написати бажання на папірці, спалити його і кинути в келих). Однак такі маніпуляції заподіюють величезний стрес організму, тож не ризикуйте.
Порада №3. Пийте воду
Обов'язково пийте воду – звичайну мінералку, бажано без газу. Пийте її в великих кількостях – або розбавляйте сам алкоголь, або щедро запивайте водою кожен випитий келих або чарку.
Справа в тому, що з вживанням алкоголю відбувається неправильний перерозподіл рідини в організмі: у кровоносній системі настає зневоднення, а в тканинах утворюються набряки. Все це, відповідно, призводить до похмілля, через яке ми потім вмираємо на наступний день.
Порада №4. Пийте повільно
Наш організм здатний безболісно і навіть з користю переробляти чітко визначену кількість алкоголю. Це – не більше ніж 50 грам міцних напоїв і 100 грамів сухого вина, випитих повільно. Тому робіть великі інтвервали в процесі застілля, випиваючи по 30-50 мл міцного напою, як мінімум, через півгодини після попереднього прийому.
Порада №5. Забудьте про солодке
Це стосується як солодких газованих напоїв, так і цукерок, тортиків і шоколадок. З газованою водою все дуже просто: алкоголь швидше всмоктується в кров з газами, саме тому шампанське або "віскі-кола" вважаються одним з найбільш "небезпечних" напоїв.
Що стосується солодощів, то у випадку з тортиками організм починає розщеплювати жирні солодощі, відкладаючи розщеплення алкоголю на потім. У підсумку – викид інсуліну в кров, швидке сп'яніння і жорстоке похмілля, оскільки організм встиг отруїтися токсичними речовинами через алкоголь. Про шоколад ми взагалі мовчимо – у поєднанні з алкоголем він дуже боляче б'є по підшлунковій. Алкоголь і без того навантажує підшлункову, викликаючи короткочасні спазми, а шоколад може заблокувати деякі протоки, внаслідок чого виникає запалення і – не дай Боже – панкреатит.
Порада №6. Закусуйте
Всі ми знаємо, що сп'яніння, швидше за все, настає на голодний шлунок. Тому їжте! Однак не все поспіль. Вчені стверджують, що в поєднанні з аклоголем вживати можна далеко не всю їжу. Наприклад, білкову їжу, зокрема, різне м'ясо, поєднувати з солодкими настоянками або десертними винами гастроентерологи не рекомендують: буде утруднена секреція шлункового соку, через що м'ясо "проскочить" через шлунок і впаде в кишечник не перетравленим. Це, звичайно, не похмілля, але на ранок вас чекає бурчання і коліки в животі – воно вам треба?
Якщо ви хочете з гідністю протриматися всю новорічну ніч, віддавайте перевагу нежирній білковій їжі, печеним або вареним овочів, а також зелені – все це максимально ефективно виводить токсини з організму. У той же час фахівці не рекомендують їсти страви з часником, хроном, цибулею, гірчицею, перцем і оцтом – все це уповільнює окислення алкоголю. Крім того, гострі закуски в поєднанні з алкоголем можуть призвести до опіку слизової шлунка або стравоходу.
Порада №7. Не сидіть на одному місці
Тут взагалі дуже проста схема: м'язи працюють, організм збільшує споживання енергії, токсини краще спалюються, алкоголь швидше "йде" з крові. Тому більше рухайтеся, танцюйте, беріть участь в конкурсах або просто вийдіть на вулицю побігати по снігу – якщо він, звичайно буде. Якщо снігу не буде, просто погуляйте на свіжому повітрі. Головне – не сидіть за столом. Веселих свят!
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