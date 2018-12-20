Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята

До зустрічі Нового 2019 року всі готуються заздалегідь, плануючи незабутній вечір. До вашої уваги цікаві ідеї та смішні сценарії, які зроблять ваше свято ідеальним!

Не треба бути досвідченим тамадою або ведучим, щоб зрозуміти, що для цікавого проведення будь-якого свята знадобиться сценарій. Новий рік 2019 – не виняток. У сценарії повинні бути враховані всі особливості і риси характеру людей, що зібралися за одним столом. Як правило, це дуже близькі компанії, в яких всі про всіх усе знають. Тому відомо, з ким можна пожартувати, а кого чіпати не варто, хто погодиться на смішний конкурс, а хто – ні.

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Це допоможе підібрати нові веселі конкурси до Нового року. При цьому варто не забути про призи, які будуть вручатися кожному учаснику. Це можуть бути будь-які приємні дрібнички. У всякому випадку, заздалегідь підготовлений сценарій з урахуванням особливостей своїх гостей, – це завжди гарантія чудово проведеного часу.

Як зустріти Новий рік

До вашої уваги круті ідеї для ідеального новорічного свята!

Найкращі сценарії на Новий рік 2019

Стиляги

Тематичні вечірки з яскравими, неперевершеними нарядами і рок-н-ролом – давно не новина. Яскраві різнокольорові сукні у стилі 50-тих, масивна біжутерія, цікава зачіска з начосом, червоні губи – незмінні атрибути такої теми. У таких нарядах хочеться всю ніч танцювати свінг і бугі-вугі, що само собою залишить тільки найприємніші спогади про минуле свято!

У приміщенні, де ви будете відпочивати, обов'язково має бути місце для запальних танців. Мінімум меблів і акустична система – ось і весь секрет вдалої вечірки.

Що приготувати?

Кухня для стиляг повинна бути домашньою, невибагливою. Зробіть побільше апетитних бутербродів, кілька пирогів з ситними начинками, відмінно підійдуть фруктові і м’ясні нарізки. Доречною ідеєю буде шведський стіл.

Що вдягнути?

Чоловіки можуть одягнути вільні штани яскравого кольору. Підійдуть і вузькі штани по кісточку. Образ повинна доповнювати яскрава краватка або капелюхи! Дамам можна вибрати пишну спідницю, що підкреслює талію, і стильні лакові човники.

Як розважитися?

Танцювати! Багато танцювати. І запасіться динамічними іграми. До речі, та сама "Пляшка" буде в такий вечір дуже вдалим варіантом.

Новорічні сценарії для Стиляг

Новий рік 2019 у стилі Стиляг

Новий рік 2019 у стилі Стиляг

Дитинство

За всіма дорослими турботами і рутиною життя, ми не встигаємо помічати дрібниць, які шалено радують дітлахів. Адже всередині кожного з нас до сих пір живе маленька дитина, якій потрібно тільки дозволити проявити себе!

Що приготувати?

Як відомо досвідченим батькам, дітлахи надають перевагу веселощам і заставити їх бодай трохи поїсти вкрай важко, однак і на голодний шлунок відзначати Новий рік 2019 не варіант. Підготуйте шведський стіл з апетитними легкими закусками та салатами. Побільше канапе і красивих десертів.

Що вдягнути?

Одягайте найбезглуздіші дитячі речі – фартушки, чепчики, комбінезони, сукні в рюшечки, розфарбуйте обличчя сажею і дозвольте собі хоч одну ніч в році побути маленьким безтурботним дитям!

Як розважитися?

Можна згадати дитячі ігри – хованки, фанти, квач. Ось побачите, саме це вас неабияк відволіче від буденної рутини і у Новий рік ви увійдете повністю перезарядженими.

Новий рік 2019 у стилі дитячої вечірки

Новий рік 2019 у стилі дитячої вечірки

Новий рік 2019 у стилі дитячої вечірки

Іноземці

Якщо не знаєте, яку придумати тематику, то чому не випити чашечку кави з француженкою або келих пива з німцем? Виберіть улюблену країну і на одну ніч станьте її типовим представником. Щоб якомога краще вжитися у тему вечора, місцем святкування не обов’язково має бути квартира. Чудовим варіантом буде офіс. Невимушена атмосфера "нового знайомства" з представниками іншої культури тільки підсилить атмосферу іноземної вечірки.

Що приготувати?

Лайфхак на замітку: кожен "іноземець" повинен захопити з собою національну страву обраної країни. Стіл вийде дуже різноманітним, і ви зможете спробувати чимало незвичайних для вас страв.

Що вдягнути?

Основне завдання кожного учасника вечірки – максимально детально повторити образ представника тієї чи іншої країни. Не полінуйтеся вивчити кілька фраз іноземною мовою, це зробить образ більш колоритним.

Як розважитися?

Можна вибрати національну музику різних країн, але краще не морочитися і просто організувати спільну дискотеку з європейських хітів. Можна організувати кілька зон з настільними іграми, бажано, щоб вони тим чи іншим чином торкалися теми подорожей.

Новорічна вечірка у компанії "іноземних" друзів

Новорічна вечірка у компанії "іноземних" друзів

Новорічна вечірка у компанії "іноземних" друзів

Мафія

Атмосфера мафії Чикаго – це гангстери, дами в шикарних образах, сигари і віскі. Найкраще для святкування підійде квартира з шикарним інтер'єром. Можна орендувати і зал з необхідним вам декором. Побільше свічок, картин, меблів з натурального дерева та позолоти.

Що приготувати?

Не відволікайтеся на їжу. Найкращим супутником в цей вечір може стати келих з шампанським для дам та стакан віскі для чоловіків. На додаток – фрукти, легкі закуски і десерти.

Що вдягнути?

Одягайтеся у стилі 20-тих років – хутра, довгі розкішні сукні для дам, для чоловіків – костюми, строгі зачіски і обов'язкова самовпевненість, яку потрібно носити, як одяг – гордо і незворушно, як і личить справжнім мафіозі.

Як розважитися?

Можна подивитися тематичні фільми або зіграти в однойменну гру, за якою час летить непомітно! А заодно і в психології повправлятися, і друзів краще дізнаєтеся.

Новорічна вечірка у стилі мафії Чикаго

Новорічна вечірка у стилі мафії Чикаго

Новорічна вечірка у стилі мафії Чикаго

Зірки

Хто сказав, що неможливо зібрати в одному місці Lady Gaga, Rihanna, Олю Полякову і Олега Винника? У новорічну ніч усе можливо! Така тематика обов'язково порадує всіх. Та й хто не мріяв хоча б на одну ніч перетворитися у справжню зірку?

Що приготувати?

Хоч і зірки полюбляють різноманітні незвичайні делікатеси, але не варто сильно заморочуватися над новорічним меню. Цілком достатньо буде смачної домашньої кухні: 2-3 салати, легкі закуски і не зайвою буде гаряча страва.

Що вдягнути?

Оберіть улюблений статусний одяг і гайда на святкування. Для чоловіків ідеальним варіантом буде строгий костюм і образ можна доповнити годинником або ж браслетом. Жінки ж можуть вдягнути вечірню сукню, офіційний костюм або ж експериментувати над луком.

Як розважитися?

Влаштуйте з друзями конкурс на найкраще переодягання у зірок. Кожен може вибрати собі роль і навіть демонструвати таланти під іменем виконавця! Весела ніч з караоке і танцями у костюмах улюблених зірок сподобається кожному!

Новорічна вечірка 2019 справжніх зірок

Новорічна вечірка 2019 справжніх зірок

Новорічна вечірка 2019 справжніх зірок

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