Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік

Найкращі страви на Новий рік 2019

До Нового року 2019 залишилося небагато часу, а це означає, що пора задуматися над формуванням святкового меню. Радіо МАКСИМУМ пропонує небанальні страви, які сподобаються кожному гостю, і прості рецепти їх приготування!

Якщо вам приїлося традиційні "Олів'є" та "Оселедець під шубою" – наше новорічне меню 2019 – саме те, що лікар прописав.

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Дешеві страви на Новий 2019 рік Свині

Рулет "Святковий"

Інгредієнти:

100 г вареної ковбаси або курячого філе

2 картоплини

2 яйця

2 мариновані огірки

1 морквина

1 лист лаваша

половина плавленого сирка

1 столова ложка майонезу

Святковий рулет

Рецепт приготування рулету "Святкового":

Овочі чистимо та варимо. Також варимо яйця. Розстеляємо на робочій поверхні лаваш. Змащуємо його плавленим сиром. На терці натираємо ковбасу та викладаємо її шаром на лаваш. Наступним іде шар тертої вареної моркви. Шар тертої картоплі. Шар маринованих тертих огірків. Наносимо тоненьку сіточку з майонезу. Присипаємо тертими вареними яйцями. Згортаємо в рулет. Ставимо його до холодильника на півгодини. Перед подачею нарізаємо рулет на скибки. Викладаємо у простору тарілку та прикрашаємо зеленню.

Картопляний пиріг з м'ясом

Інгредієнти:

300 грамів фаршу

2 морквини

2 цибулини

4 столові ложки томатної пасти

6 картоплин

30 грамів масла

1 яйце

150 грамів твердого сиру

М'ясний пиріг на Новий рік

Рецепт приготування картопляного пирога з м'ясом:

Тушкуємо нарізану цибулю та натерту моркву. Додаємо до них томатну пасту. Накриваємо кришкою та залишаємо на малому вогні ще на кілька хвилин. Додаємо фарш. Перемішуємо все та тушкуємо доти, поки фарш не буде готовим. Картоплю нарізаємо та відварюємо. Робимо з неї пюре, додаючи масло та яйце. Беремо керамічну формочку та викладаємо пиріг шарами: фарш, зверху пюре. Вершечок прикрашаємо тертим сиром. Формочки ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Подаємо пиріг гарячим, прикрашаючи його зеленню.

Новорічні рецепти салатів

Салат з буряка та бринзи

Інгредієнти:

1 буряк

4-5 листків салату

100 г бринзи

2 зубчики часнику

1 ч.л. сушеного розмарину

2 ст.л. бальзамічного оцту

4 ст.л. оливкової олії

40 г волоських горіхів

Салат з буряка на Новий рік

Рецепт приготування салату з буряка та бринзи:

Буряк чистимо та нарізаємо невеликими скибками. Кладемо його у фольгу та запікаємо. Листя салату ретельно миємо, сушимо та рвемо. Після цього кладемо його на простору тарілку. Викладаємо запечений буряк на листя салату. Готуємо заправку. Беремо розмарин, бальзамічний оцет, оливкову олію та подрібнений часник. Для пришвидшення процесу можемо все перебити на блендері. Бринзу нарізаємо великими кубиками та викладаємо на тарілку. Поливаємо салат заправкою. Присипаємо салат зверху волоськими горіхами.

Олів'є з яловичиною та яблуками

Інгредієнти:

4 картоплини

1 зелене яблуко

5 курячих яєць

300 г яловичини

3 солоні огірки

100 г горошку

3 морквини

1 цибулина

майонез

Олів'є з яловичиною та яблуком

Рецепт приготування Олів'є з яловичиною та яблуками:

Овочі, яловичину та яйця варимо. Усе нарізаємо кубиками. Заправляємо інгредієнти майонезом. Додаємо сіль та перець. Перемішуємо. Ставимо салат до холодильника на годину. Подаємо на стіл у просторій тарілці.

Другі страви на новорічний стіл

Крем-суп з моркви та сочевиці

Інгредієнти:

2 великі морквини

150 г червоної сочевиці

1 цибулина

1-1,5 л овочевого бульйону

сіль, перець, куркума

Крем-суп з моркви та сочевиці

Рецепт приготування крем-супу з моркви та сочевиці:

Замочуємо сочевицю на годину в холодній воді. Промиваємо її та ставимо варити. Моркву варимо або тушкуємо з цибулею на невеликій кількості олії або масла. Додаємо до сочевиці моркву, цибулю та бульйон. Блендеруємо до стану пюре. Додаємо куркуму, сіль та перець, щоб довести страву до смаку. Подаємо гарячим зі смаженими грінками.

Свинячі реберця з горошковим пюре

Інгредієнти:

Для пюре:

500 г зеленого горошку

50 мл вершків

15 г масла

кілька листочків м'яти

сіль та перець

Для реберець:

500 г свинячих реберець

2-3 ст.л. соєвого соусу

1 ст.л. меду

1 ст.л. діжонської гірчиці

1 ст.л. олії

3 зубчики часнику

Печені реберця до святкового столу

Рецепт приготування свинячих реберець та горошкового пюре:

Нарізаємо реберця на порційні шматки. Готуємо маринад. Часник нарізаємо великими кільцями або подрібнюємо його. В окремій посудині перемішуємо соєвий соус, мед і гірчицю та додаємо часник. Доливаємо олію. Все добре перемішуємо, щоб розчинився мед. Поміщаємо реберця в глибоку миску та заливаємо їх маринадом. Залишаємо на годину, щоб вони набрали аромату. Після цього викладаємо реберця у рукав для запікання. Духовку попередньо розігріваємо до 220 градусів. Запікаємо реберця 40 хвилин. Після цього розрізаємо рукав і запікаємо реберця ще 15 хвилин для появи рум'яної скоринки. Відварюємо протягом п'яти хвилин горошок. Зливаємо воду та збиваємо його блендером до отримання пюре. Додаємо до пюре вершки, масло та збиваємо до отримання однорідної маси. Додаємо сіль, перець та м'яту та перемішуємо. При подачі горошкове пюре викладаємо ложкою на простору тарілку та робимо мазок. Поверх пюре викладаємо реберця.

Який десерт приготувати на Новий рік

Пиріг з хурмою

Інгредієнти:

1 склянка цукру

3 склянки борошна

200 г мороженого масла

1 яйце

1 ст.л. розпушувача

4 хурми

Пиріг з хурми на свята

Рецепт приготування пирога з хурми:

Збиваємо цукор, яйця та масло у блендері. Додаємо борошно, сіль та розпушувач. Тісто має нагадувати крихку масу. Форму для випічки змащуємо маслом або простеляємо пергаментним папером. Половину тіста викладаємо на дно та формуємо бортики. Хурму нарізаємо дольками та викладаємо на тісто. Зверху присипаємо пиріг другою половиною тіста. Кладемо пиріг на 30 хвилин до холодильника. Ставимо пиріг у розігріту на 180 градусів духовку на 40 хвилин. Готовий пиріг нарізаємо порційно та присипаємо цукровою пудрою.

Новорічні страви – найкраща можливість поекспериментувати зі смаками. Удосконалюйте улюблені рецепти та не забувайте, що готувати потрібно з любов'ю!

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