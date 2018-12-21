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Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
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До Нового року 2019 залишилося небагато часу, а це означає, що пора задуматися над формуванням святкового меню. Радіо МАКСИМУМ пропонує небанальні страви, які сподобаються кожному гостю, і прості рецепти їх приготування!
Якщо вам приїлося традиційні "Олів'є" та "Оселедець під шубою" – наше новорічне меню 2019 – саме те, що лікар прописав.
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Дешеві страви на Новий 2019 рік Свині
Рулет "Святковий"
Інгредієнти:
- 100 г вареної ковбаси або курячого філе
- 2 картоплини
- 2 яйця
- 2 мариновані огірки
- 1 морквина
- 1 лист лаваша
- половина плавленого сирка
- 1 столова ложка майонезу
Рецепт приготування рулету "Святкового":
- Овочі чистимо та варимо. Також варимо яйця.
- Розстеляємо на робочій поверхні лаваш. Змащуємо його плавленим сиром.
- На терці натираємо ковбасу та викладаємо її шаром на лаваш.
- Наступним іде шар тертої вареної моркви. Шар тертої картоплі. Шар маринованих тертих огірків.
- Наносимо тоненьку сіточку з майонезу. Присипаємо тертими вареними яйцями.
- Згортаємо в рулет. Ставимо його до холодильника на півгодини. Перед подачею нарізаємо рулет на скибки. Викладаємо у простору тарілку та прикрашаємо зеленню.
Картопляний пиріг з м'ясом
Інгредієнти:
- 300 грамів фаршу
- 2 морквини
- 2 цибулини
- 4 столові ложки томатної пасти
- 6 картоплин
- 30 грамів масла
- 1 яйце
- 150 грамів твердого сиру
Рецепт приготування картопляного пирога з м'ясом:
- Тушкуємо нарізану цибулю та натерту моркву. Додаємо до них томатну пасту. Накриваємо кришкою та залишаємо на малому вогні ще на кілька хвилин.
- Додаємо фарш. Перемішуємо все та тушкуємо доти, поки фарш не буде готовим.
- Картоплю нарізаємо та відварюємо. Робимо з неї пюре, додаючи масло та яйце.
- Беремо керамічну формочку та викладаємо пиріг шарами: фарш, зверху пюре. Вершечок прикрашаємо тертим сиром.
- Формочки ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Подаємо пиріг гарячим, прикрашаючи його зеленню.
Новорічні рецепти салатів
Салат з буряка та бринзи
Інгредієнти:
- 1 буряк
- 4-5 листків салату
- 100 г бринзи
- 2 зубчики часнику
- 1 ч.л. сушеного розмарину
- 2 ст.л. бальзамічного оцту
- 4 ст.л. оливкової олії
- 40 г волоських горіхів
Рецепт приготування салату з буряка та бринзи:
- Буряк чистимо та нарізаємо невеликими скибками. Кладемо його у фольгу та запікаємо.
- Листя салату ретельно миємо, сушимо та рвемо. Після цього кладемо його на простору тарілку.
- Викладаємо запечений буряк на листя салату.
- Готуємо заправку. Беремо розмарин, бальзамічний оцет, оливкову олію та подрібнений часник. Для пришвидшення процесу можемо все перебити на блендері.
- Бринзу нарізаємо великими кубиками та викладаємо на тарілку. Поливаємо салат заправкою. Присипаємо салат зверху волоськими горіхами.
Олів'є з яловичиною та яблуками
Інгредієнти:
- 4 картоплини
- 1 зелене яблуко
- 5 курячих яєць
- 300 г яловичини
- 3 солоні огірки
- 100 г горошку
- 3 морквини
- 1 цибулина
- майонез
Рецепт приготування Олів'є з яловичиною та яблуками:
- Овочі, яловичину та яйця варимо.
- Усе нарізаємо кубиками.
- Заправляємо інгредієнти майонезом. Додаємо сіль та перець. Перемішуємо.
- Ставимо салат до холодильника на годину. Подаємо на стіл у просторій тарілці.
Другі страви на новорічний стіл
Крем-суп з моркви та сочевиці
Інгредієнти:
- 2 великі морквини
- 150 г червоної сочевиці
- 1 цибулина
- 1-1,5 л овочевого бульйону
- сіль, перець, куркума
Рецепт приготування крем-супу з моркви та сочевиці:
- Замочуємо сочевицю на годину в холодній воді. Промиваємо її та ставимо варити.
- Моркву варимо або тушкуємо з цибулею на невеликій кількості олії або масла.
- Додаємо до сочевиці моркву, цибулю та бульйон. Блендеруємо до стану пюре.
- Додаємо куркуму, сіль та перець, щоб довести страву до смаку.
- Подаємо гарячим зі смаженими грінками.
Свинячі реберця з горошковим пюре
Інгредієнти:
Для пюре:
- 500 г зеленого горошку
- 50 мл вершків
- 15 г масла
- кілька листочків м'яти
- сіль та перець
Для реберець:
- 500 г свинячих реберець
- 2-3 ст.л. соєвого соусу
- 1 ст.л. меду
- 1 ст.л. діжонської гірчиці
- 1 ст.л. олії
- 3 зубчики часнику
Рецепт приготування свинячих реберець та горошкового пюре:
- Нарізаємо реберця на порційні шматки.
- Готуємо маринад. Часник нарізаємо великими кільцями або подрібнюємо його. В окремій посудині перемішуємо соєвий соус, мед і гірчицю та додаємо часник. Доливаємо олію. Все добре перемішуємо, щоб розчинився мед.
- Поміщаємо реберця в глибоку миску та заливаємо їх маринадом. Залишаємо на годину, щоб вони набрали аромату.
- Після цього викладаємо реберця у рукав для запікання.
- Духовку попередньо розігріваємо до 220 градусів. Запікаємо реберця 40 хвилин. Після цього розрізаємо рукав і запікаємо реберця ще 15 хвилин для появи рум'яної скоринки.
- Відварюємо протягом п'яти хвилин горошок. Зливаємо воду та збиваємо його блендером до отримання пюре.
- Додаємо до пюре вершки, масло та збиваємо до отримання однорідної маси.
- Додаємо сіль, перець та м'яту та перемішуємо.
- При подачі горошкове пюре викладаємо ложкою на простору тарілку та робимо мазок. Поверх пюре викладаємо реберця.
Який десерт приготувати на Новий рік
Пиріг з хурмою
Інгредієнти:
- 1 склянка цукру
- 3 склянки борошна
- 200 г мороженого масла
- 1 яйце
- 1 ст.л. розпушувача
- 4 хурми
Рецепт приготування пирога з хурми:
- Збиваємо цукор, яйця та масло у блендері. Додаємо борошно, сіль та розпушувач. Тісто має нагадувати крихку масу.
- Форму для випічки змащуємо маслом або простеляємо пергаментним папером. Половину тіста викладаємо на дно та формуємо бортики.
- Хурму нарізаємо дольками та викладаємо на тісто.
- Зверху присипаємо пиріг другою половиною тіста. Кладемо пиріг на 30 хвилин до холодильника.
- Ставимо пиріг у розігріту на 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Готовий пиріг нарізаємо порційно та присипаємо цукровою пудрою.
Новорічні страви – найкраща можливість поекспериментувати зі смаками. Удосконалюйте улюблені рецепти та не забувайте, що готувати потрібно з любов'ю!
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