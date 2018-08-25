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Як підготуватися до школи: поради МОЗ
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Уже через тиждень стартує новий навчальний рік. Міністерство охорони здоров'я поділилося порадами, які допоможуть підготувати дитину до школи.
І мова не лише про покупку канцтоварів, нового одягу та гаджетів. Отже, що потрібно зробити перед початком навчального року.
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Виберіть лікаря для дитини та пройдіть профілактичний огляд
Якщо ви досі не обрали свого лікаря та не підписали декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то настав час це зробити.
Також надзвичайно важливо перед школою пройти профогляд для того, щоб пересвідчитись, що зі здоров'ям вашої дитини все гаразд, отримати довідку для школи та корисні поради, які допоможуть у профілактиці хвороб, які можна "підхопити" в навчальному закладі.
За необхідністю лікар направить вашу дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до інших спеціалістів, а також видасть необхідну для школи довідку.
Перевірте, чи є усі необхідні щеплення
Календар профілактичних щеплень визначає найоптимальніший час уведення вакцин для найбільш ефективного захисту дітей від інфекційних захворювань, тому дуже важливо, щоб дитина отримувала свої щеплення вчасно.
Придбайте необхідні для школи речі
Ви не повірите, але існують чіткі вимоги до шкільного одягу та приладдя. Наприклад, безпечний і якісний шкільний портфель має важити не більше одного кілограма, мати ортопедичну спинку та світловідбивні елементи.
Загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті з приладдям, не враховуючи вагу ранця, не має перевищувати:
- I–II клас — 1,5–2,0 кг;
- III–IV клас — 2,0–2,3 кг;
- V–VI клас — 2,3–3,0 кг;
- VII–VIII клас — 3,0–3,5 кг;
- IХ–ХII клас — 3,5–4,5 кг.
Шкільна форма має містити щонайменше 50% натуральних волокон, а блузки та сорочки для дітей молодших і середніх класів мають бути винятково натуральними. Також не варто забувати й про те, що шкільна форма не має обмежувати рухи дитини.
Потурбуйтесь про робоче місце
Для того, щоб вберегти здоров'я дитини, надзвичайно важливо, щоб вона вчилася у сприйнятливих умовах. Тут мають значення багато умов – від висоти парти та розміру шрифту в підручнику до освітлення.
Привчіть дитину дотримуватися гігієни
Ваша дитина має запам'ятати, що необхідно мити руки перед прийомом їжі та після походів до туалету. Це просте правило захистить вашу дитину від безлічі захворювань.
Налаштуйтесь психологічно
Не забувайте, що психологічний комфорт надзвичайно важливий як для дітей, так і для батьків.
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