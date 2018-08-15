ТОП-5 речей, які батьки даремно купують першокласникам

Як зібрати дитину в перший клас, які речі дійсно потрібні першокласникам, а що безглуздо купувати – Радіо МАКСИМУМ розповість про найпоширеніші і непотрібні витрати, яких можна уникнути. Якщо ви ще не встигли скупитися для свого першокласника, то зараз саме час зайнятися цим питанням.

Батькам здається, якщо вони не куплять своєму першокласнику все найдорожче і в кількох екземплярах, то місія "Скоро в школу" – провалена. Особливо це стосується молодих батьків, які вперше відправляють свою малечу у школу. Є чимало предметів, які зовсім не обов'язково купувати до початку занять, а деякі взагалі не знадобляться в першому класі. Розуміючи те, чим буде займатися дитина в школі у свій перший рік, можна уникнути зайвих витрат на школяра і суттєво зберегти сімейний бюджет.

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Ось детальний перелік речей від Радіо МАКСИМУМ, які батьки купують даремно:

Парта або робочий стіл

У мережі є багато інформації про те, як важливо організувати для дитини робоче місце і найкращим варіантом для цього слугує спеціальна парта для першокласника. Не така уже вона й зручна: з робочої стільниці під нахилом усе валиться на підлогу і ще й займає ця парта чимало місця. І важливо пам’ятати про те, що у першому класі домашнього завдання майже не задають, тому ви легко можете уникнути цієї даремної покупки у перший рік.

Парта для першокласника

Красивий посуд для сніданку

Смачний сніданок – хороша мотивація для ранкового підйому, але для цього зовсім необов’язково купувати спеціальний посуд для дитини за шалені гроші.

Красивий дитячий посуд

Малювання і трудове навчання

У кожного вчителя свої ідеї: хтось любить складати весь рік оригамі, хтось попросить купити залізний конструктор. Деякі вчать малювати тільки гуашшю, а інші ліплять тільки з певного виду пластиліну. Тому не поспішайте купувати усе й одразу, а дочекайтеся хоча б перших батьківських зборів, де зазвичай вчителі радять, що варто мати з собою на уроках малювання і трудового навчання.

Малювання і трудове навчання

Великий пенал

Напевно, є шестирічні діти, які вміють акуратно розкладати олівці і ручки по призначених відділеннях, але це рідкість. Більшість першокласників пхають олівці абияк в цей великий пенал з безліччю відділень. І виходить велика, важка і вкрай нефункціональна річ, яка займає половину портфеля.

Великий пенал

Канцелярські товари

Не треба купувати малюку дорогі ручки для каліграфічного писання, фломастери 150 відтінків, кольорові щоденники з твердою обкладинкою, зошити з прикольними обкладинками. У багатьох школах першокласники майже весь рік пишуть простими олівцями в зелених зошитах у косу лінійку, щоденники, якщо вони є в паперовому вигляді, купуються на весь клас однакові, а замість фломастерів буде потрібен рожевий і зелений маркер. Все це легко купити в найближчому магазині після перших батьківських зборів.

Канцелярські товари

Найнеобхідніший набір першачка

Зошити в клітинку та косу лінійку на 12 аркушів по 10 штук – більше купувати не має сенсу.

на 12 аркушів по 10 штук – більше купувати не має сенсу. Пенал . У пенал повинні поміщатися простий олівець, пара ручок, ластик і невелика лінійка. Тому не купуйте великий пенал, найоптимальніший варіант – м'який пенал на блискавці. І місця він не займає, і коштує копійки.

. У пенал повинні поміщатися простий олівець, пара ручок, ластик і невелика лінійка. Тому не купуйте великий пенал, найоптимальніший варіант – м'який пенал на блискавці. І місця він не займає, і коштує копійки. Кулькові ручки синього кольору (4-5 штук) – більше купувати немає сенсу, краще докупити протягом року.

синього кольору (4-5 штук) – більше купувати немає сенсу, краще докупити протягом року. Шкільна форма. У різних школах по-різному ставляться до форми учнів: одні вимагають піджаки певних кольорів, інші – дозволяють ходити в одязі ділового стилю, не ставлячи рамки за кольором, фасоном та довжині. У будь-якому випадку хлопчикові потрібні кілька сорочок різних кольорів, штани з піджаком або кардиганом. Водночас дівчинці потрібно буде придбати блузки, водолазки, спідницю, піджак чи кофтинку.

У різних школах по-різному ставляться до форми учнів: одні вимагають піджаки певних кольорів, інші – дозволяють ходити в одязі ділового стилю, не ставлячи рамки за кольором, фасоном та довжині. У будь-якому випадку хлопчикові потрібні кілька сорочок різних кольорів, штани з піджаком або кардиганом. Водночас дівчинці потрібно буде придбати блузки, водолазки, спідницю, піджак чи кофтинку. Портфель або сумка. Зазвичай школярам молодшої школи рекомендують купувати портфель зі спеціальною ортопедичною спинкою. Але і звичайні рюкзаки також підійдуть, до того ж їх зараз великий вибір.

І під кінець хочемо згадати і про букети для вчителів. Абсолютно не має ніякого сенсу купувати величезні дорогі букети, всі вони в підсумку будуть занурені у великі відра з водою, а більшість не доживе і до кінця навчального дня. На жаль, у цей день живі квіти абсолютно знецінюються і служать лише різнобарвним фоном на урочистому заході, не виконуючи свою основну функцію – нести радість.

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