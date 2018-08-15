На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-5 речей, які батьки даремно купують першокласникам
-
- 820
Як зібрати дитину в перший клас, які речі дійсно потрібні першокласникам, а що безглуздо купувати – Радіо МАКСИМУМ розповість про найпоширеніші і непотрібні витрати, яких можна уникнути. Якщо ви ще не встигли скупитися для свого першокласника, то зараз саме час зайнятися цим питанням.
Батькам здається, якщо вони не куплять своєму першокласнику все найдорожче і в кількох екземплярах, то місія "Скоро в школу" – провалена. Особливо це стосується молодих батьків, які вперше відправляють свою малечу у школу. Є чимало предметів, які зовсім не обов'язково купувати до початку занять, а деякі взагалі не знадобляться в першому класі. Розуміючи те, чим буде займатися дитина в школі у свій перший рік, можна уникнути зайвих витрат на школяра і суттєво зберегти сімейний бюджет.
І ще: Відключення аналогового ТБ: що потрібно знати
Ось детальний перелік речей від Радіо МАКСИМУМ, які батьки купують даремно:
Парта або робочий стіл
У мережі є багато інформації про те, як важливо організувати для дитини робоче місце і найкращим варіантом для цього слугує спеціальна парта для першокласника. Не така уже вона й зручна: з робочої стільниці під нахилом усе валиться на підлогу і ще й займає ця парта чимало місця. І важливо пам’ятати про те, що у першому класі домашнього завдання майже не задають, тому ви легко можете уникнути цієї даремної покупки у перший рік.
Красивий посуд для сніданку
Смачний сніданок – хороша мотивація для ранкового підйому, але для цього зовсім необов’язково купувати спеціальний посуд для дитини за шалені гроші.
Малювання і трудове навчання
У кожного вчителя свої ідеї: хтось любить складати весь рік оригамі, хтось попросить купити залізний конструктор. Деякі вчать малювати тільки гуашшю, а інші ліплять тільки з певного виду пластиліну. Тому не поспішайте купувати усе й одразу, а дочекайтеся хоча б перших батьківських зборів, де зазвичай вчителі радять, що варто мати з собою на уроках малювання і трудового навчання.
Великий пенал
Напевно, є шестирічні діти, які вміють акуратно розкладати олівці і ручки по призначених відділеннях, але це рідкість. Більшість першокласників пхають олівці абияк в цей великий пенал з безліччю відділень. І виходить велика, важка і вкрай нефункціональна річ, яка займає половину портфеля.
Канцелярські товари
Не треба купувати малюку дорогі ручки для каліграфічного писання, фломастери 150 відтінків, кольорові щоденники з твердою обкладинкою, зошити з прикольними обкладинками. У багатьох школах першокласники майже весь рік пишуть простими олівцями в зелених зошитах у косу лінійку, щоденники, якщо вони є в паперовому вигляді, купуються на весь клас однакові, а замість фломастерів буде потрібен рожевий і зелений маркер. Все це легко купити в найближчому магазині після перших батьківських зборів.
Найнеобхідніший набір першачка
- Зошити в клітинку та косу лінійку на 12 аркушів по 10 штук – більше купувати не має сенсу.
- Пенал. У пенал повинні поміщатися простий олівець, пара ручок, ластик і невелика лінійка. Тому не купуйте великий пенал, найоптимальніший варіант – м'який пенал на блискавці. І місця він не займає, і коштує копійки.
- Кулькові ручки синього кольору (4-5 штук) – більше купувати немає сенсу, краще докупити протягом року.
- Шкільна форма. У різних школах по-різному ставляться до форми учнів: одні вимагають піджаки певних кольорів, інші – дозволяють ходити в одязі ділового стилю, не ставлячи рамки за кольором, фасоном та довжині. У будь-якому випадку хлопчикові потрібні кілька сорочок різних кольорів, штани з піджаком або кардиганом. Водночас дівчинці потрібно буде придбати блузки, водолазки, спідницю, піджак чи кофтинку.
- Портфель або сумка. Зазвичай школярам молодшої школи рекомендують купувати портфель зі спеціальною ортопедичною спинкою. Але і звичайні рюкзаки також підійдуть, до того ж їх зараз великий вибір.
І під кінець хочемо згадати і про букети для вчителів. Абсолютно не має ніякого сенсу купувати величезні дорогі букети, всі вони в підсумку будуть занурені у великі відра з водою, а більшість не доживе і до кінця навчального дня. На жаль, у цей день живі квіти абсолютно знецінюються і служать лише різнобарвним фоном на урочистому заході, не виконуючи свою основну функцію – нести радість.
Читайте також: Найпопулярніші виші України серед абітурієнтів
-
16:13Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google
-
15:51Ізраїльський хлопчик знайшов рідкісну стародавню фігурку богині
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
10:56В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі