Збираємо дитину до школи: топ гаджетів для школярів

1 вересня на носі, а це означає, що пора зайнятися збором дитини до школи. Мова йде не лише про канцтовари, підручники та одяг, а й про гаджети, які допоможуть вашому чадові краще вчитися та бути в тренді.

Якщо ви вже придбали зошити, теки, ручки, олівці та щоденник – задумайтесь над покупкою девайсів, без яких вашій дитині не обійтися.

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Для учнів молодших класів

Гаджети для учнів молодших класів

Смарт-годинники з GPS

Такі яскраві дитячі годинники дозволять не переживати за дитину / DHgate

Якщо ви не готові купити вашій дитині смартфон, але хочете знати, де вона перебуває – дитячий смарт-годинник – саме те, що вам необхідно. Цей пристрій допоможе слідкувати за місцем перебування вашого чада, а це означає, що ви позбудетесь переживань за те, чи пішла дитина до школи або додому. Більшість моделей має вбудований мікрофон, що дозволяє чути, що відбувається навколо вашої дитини. Також є можливість подати SOS-сигнал для того, щоб сповістити про небезпеку. На дитячий смарт-годинник можна навіть зателефонувати, що дозволить вам вийти на зв'язок з дитиною тоді, коли це необхідно.

Телефон/смартфон

Потурбуйтесь про захист смартфона

Якщо смарт-годинника недостатньо – задумайтесь над покупкою телефона або смартфона. Щоправда, тут ми рекомендуємо не гнатися за потужними технічними характеристиками. Краще виберіть модель, яка буде мати порівняно міцний корпус, щоб гаджет не розвалився при першому ж падінні.

Порада: якщо ви обираєте смартфон – обов'язково придбайте до нього захисне скло та чохол. Ці аксесуари продовжать життя пристрою.

Електронна книжка

Електронна книжка ідеально підійде для книголюбів / bigmir

Щоб привчити вашу дитину читати потрібно забезпечити комфорт. Електронна книжка не важка, не стомлює очі та може вміщувати величезну бібліотеку. Це те, що потрібно для книголюбів. Для максимального комфорту оберіть модель з підсвічуванням екрану, щоб можна було читати будь-коли.

Порада: екрани електронних книжок надзвичайно крихкі, тому потурбуйтеся про чохол для захисту.

Powerbank

Powerbank знадобиться всім / RevoluSun

Цей аксесуар необхідний для того, щоб заряджати всі гаджети. Рекомендуємо обирати модель з місткістю від 5000 мАг, щоб не було потреби заряджати powerbank частіше, ніж телефон.

Для старшокласників

Гаджети для підлітків

Принтер

Принтер теж краще придбати / Tech Advisor

Для учнів старших класів приготування рефератів і доповідей – річ буденна, тому наявність принтера в домі позбавить вашу дитину потреби бігати по сусідах у пошуках можливості видрукувати домашнє завдання. Принтери бувають струменевими та лазерними. Якщо на хлопський розум, то перші дешевше обходяться та підходять для щоденного використання (щоб не висихала фарба), а другі – дорожчі, але підійдуть для тих, хто планує користуватися принтером не вельми часто.

Ноутбук

Ноутбук дозволить виконувати домашні завдання практично всюди

Цей пристрій ідеально підійде для школяра, адже його мобільність дозволить вчитися та готувати домашні завдання будь-де. Ноутбук можна буде взяти з собою в подорож або принести на урок за необхідності. Погодьтеся, зі звичайним стаціонарним комп'ютером таке не зробиш.

Фітнес-браслет

Фітнес-браслет буде слідкувати за активністю / akhbarak

Для того, щоб у вашої дитини вчителька не конфісковувала телефон щоразу, коли приходить повідомлення – придбайте фітнес-браслет. Він не лише буде підраховувати кількість пройдених кроків, а й сповіщатиме про вхідні дзвінки, push-повідомлення та СМС'ки. Це дозволить вимикати звук під час уроків, щоб не дратувати педагогів і не заважати іншим учням. Також деякі моделі мають екрани, що дозволить носити їх замість звичайних годинників.

Персональний транспорт

Електросамокат ідеально підійде для поїздок до школи / ActivDevice

Мова не лише про велосипед, а й про електричні самокати, гіроборди, лонгборди та інші пристрої, які допоможуть вашій дитині пересуватися до школи. Такі гаджети ідеально підійдуть, якщо ваша школа розташована далі від дому. Більше не потрібно буде думати про поїздки громадським транспортом.

Порада: потурбуйтеся про безпеку вашої дитини: наколінники та щитки на лікті та шолом – ідеальні супутники.

Звичайно ж, цей перелік гаджетів не обов'язково мати кожному учневі, але деякі з них дозволять дитині отримувати задоволення від процесу навчання. Не забувайте, що гаджети є іграшками доти, доки їх використовують як іграшки ;)

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