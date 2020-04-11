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Як пандемія коронавірусу впливає на наш сон: пояснення науковців
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Пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи в повсякденне життя людей, і ці зміни впливають на 24-годинний цикл сну-неспання. Про це розповів професор медицини сну в Оксфордському університеті Колін Еспі.
Спосіб життя мільйонів людей в усьому світі радикально змінився у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка охопила світ. Необхідність проводити практично весь час виключно у стінах будинку стала для багатьох абсолютно новим досвідом, який виявився тим ще випробуванням, ба навіть потрясінням. Все це не може не впливати на сон.
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За словами професора Еспі, нова реальність і зростання рівня тривожності "ламають" звичні добові ритми, сприяє тому, що "все більше людей мають проблеми зі сном".
"Тепер у нас нема потреби вставати рано вранці, щоб встигнути дістатися до роботи, ми постійно перебуваємо на одному місці. Цей уклад призводить до "розхитування" добових ритмів, втоми протягом дня і негативних станів після пробудження", – зауважив експерт.
Сомнолог пояснює: багато людей зараз прокидаються значно пізніше ніж зазвичай, через що проводять менше часу в умовах природного денного світла. Однак саме воно відіграє важливу роль у регуляції циклів сну і неспання. Отримуючи менше денного світла, ми змушуємо наш внутрішній годинник працювати по-іншому – це здатне вплинути в результаті на весь організм, причому негативно. Виникає розбалансування, у зв'язку з яким можуть розвиватися різні порушення здоров'я.
"Недобір денного світла і зміна звичок зміщують внутрішній годинник тіла, можуть викликати почуття нездужання, занепад сил, проблеми з нічним сном, кошмарні сновидіння, сплески занепокоєння і стресу", – попереджає вчений.
Він рекомендує в умовах самоізоляції зберігати свій звичний режим, прокидатися хай не дуже рано, але не пізно, і, якщо це можливо, не спати вдень.
Якщо вдень, відчувши втому, вам захотілося подрімати, спробуйте зайнятися спортом, виконати кілька фізичних вправ. Отримувати достатню кількість денного світла значно важливіше. Надлишок сну шкодить мозку, – підкреслив професор.
А ви зауважили, що самоізоляція вплинула на ваш сон і режим дня?
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