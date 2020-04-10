Учені розповіли, на якій стороні ліжка спати найкраще

Багато хто зауважив, що краще висипається на певній половині ліжка. Цим питанням вирішили зайнятися вчені і отримали дуже цікаві результати. Виявилося, що сторона ліжка, на якій спить людина, дійсно впливає на її самопочуття.

Експеримент за участю понад 2000 осіб показав, що потрібно спати на лівій половині ліжка.

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Люди, які спали переважно на лівій половині ліжка практично завжди прокидалися у хорошому настрої і почувалися краще за тих, хто спав справа. Друга група, яка спала на правій стороні ліжка, скаржилася на втому при пробудженні та надмірну дратівливість.

"Коли ви вихлюпуєте на людей втому або дратівливість, то вас зазвичай запитують про те, чи з тієї ноги ви встали, хоча треба думати про те, на якій половині ліжка ви спали. Для більшості це приказка і не більше, але спостереження показують, що перед нами науковий факт. Права половина ліжка – найменш вдала для сну. Якщо ви хочете почуватися веселішими і безтурботнішими, а також добре висипатися, то вибирайте для цього ліву половину. Правда, якщо ви спите з партнером, то комусь з вас все ж доведеться йти на жертви", – стверджують вчені.

А на якій половині ліжка спите ви?

Щоб нікого не ображати можете влаштувати своєрідні чергування: через день мінятися стороною ліжка. Спробуйте, раптом вам такий метод допоможе налагодити стосунки з коханою людиною та почуватися бадьорими протягом усього робочого дня.

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