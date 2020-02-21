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Чому важливо спати не менше восьми годин на добу

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Сон - фото 1
Сон / super

Спати не менше восьми годин на добу – це не просто загальноприйнята норма, а ще й життєво важлива необхідність для середньостатистичного організму.

З такою заявою виступили нейробіологи. Міфи приписують Наполеону, Олександру Македонському, Маргарет Тетчер і іншим історичним особистостям одну спільну рису: нібито всі вони дуже мало спали, а тому встигали зробити більше справ.

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Перевірити правдивість цих міфів нереально, але повторювати за ними і зменшувати кількість часу на добу, що відводиться на сон – може бути небезпечно. За словами лікарів, наприклад, про ту ж Маргарет Тетчер відомо, що вона була носієм рідкісного гена "короткого сну". Зараз є не так багато людей, які мають такий геном, але такі люди дійсно можуть повноцінно виспатися всього за 4 години.

Для звичайної ж людини, стверджують фахівці, скорочення часу сну нижче восьмигодинної позначки є смертельною небезпекою. У разі дефіциту сну і відсутності своєчасного "налагоджування" почнуться значно серйозніші проблеми зі здоров'ям. Тому, спіть на здоров'я!

Чому важливо спати не менше восьми годин на добу - фото 387568

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Джерело: super
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