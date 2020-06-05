Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція

Пандемія коронавірусу навчила нас дотримуватися соціальної дистанції й уникати місць масового скупчення людей. Банки – якраз одне з таких, тож платити за комуналку ми рекомендуємо онлайн. Розповідаємо, як це зробити!

На жаль, українці досі віддають перевагу оплаті комунальних платежів у банках або відділеннях пошти. І все було б нічого, якби не доводилося вистоювати довжелезні черги, а також контактувати з людьми. Усього цього можна позбутися, почавши платити за комуналку в мережі. Ділимось кількома способами, які не лише полегшать вам життя, а й дозволять економити гроші!

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Що потрібно для оплати комуналки онлайн?

1. Кредитна картка, на якій буде достатня сума для оплати. Для того, щоб переказ коштів був можливим, слід розблокувати оплату в мережі. Це можна зробити за допомогою дзвінка на гарячу лінію вашого банку або в персональному кабінеті.

2. Реквізити або адреса. На щастя, оплатити комунальні послуги можна не лише за реквізитами, які слід ввести, а й за адресою. Достатньо вибрати тип послуг, які ви плануєте оплатити і ввести адресу.

Озброюємось гаджетами і гайда оплачувати за комунальні платежі. Тим паче, що на днях мають прийти актуальні платіжки за травень.

Де оплатити комунальні платежі?

1. EasyPay

Популярний сервіс EasyPay, який використовується не лише для поповнення мобільного рахунку та карток, а й оплати низки послуг. Комунальні платежі тут теж можна оплатити. Для цього знаходимо в меню Каталог послуг → Комунальні платежі → вибираємо ваше місто.

Далі слід обрати конкретні послуги, які ви плануєте оплатити. Єдина незручність, яка у вас може виникнути, пов'язана з тим, що потрібно вказувати номер рахунку. Він зазвичай вказаний у квитанції.

Лайфхак: збережіть собі у нотатці всі номери рахунків, адже не всюди можна оплатити комуналку по адресі.

2. iPay

iPay – ще один сервіс, який дозволяє зі зручністю оплатити комунальні послуги. На головній сторінці вибираємо вкладку Комунальні послуги → Вибираємо конкретну послугу (для зручності використовуємо пошук) → Вводимо номер рахунку → Вводимо дані картки та підтверджуємо оплату.

3. Portmone

З сервісом Portmone також легко оплатити комуналку. На тій же головній сторінці вибираємо розділ Комунальні послуги → Вибираємо конкретну послугу, яку хочемо оплатити (область підтягується автоматично) → Вводимо номер рахунку → Дані картки → Підтверджуємо платіж.

4. Приват24

Не будемо кривити душею, адже Приват24 – один із найпопулярніших способів не лише слідкувати за станом свого рахунку в цьому банку, а й оплати мобільного зв'язку та комуналки. Для цього на головному екрані вибираємо пункт Платежі → Комунальні платежі → Вибираємо компанію → Вводимо номер рахунку або здійснюємо пошук за адресою (у залежності, чи доступна ця опція) → Ставимо галочку навпроти тієї послуги, яку хочемо оплатити → Вибираємо карту для оплати → Додаємо платіж у кошик.

Іноді при введенні адреси підтягуються всі платежі, що дуже зручно.

5. Монобанк

Користувачі Монобанку теж можуть без зайвих турбот оплатити комунальні платежі зі свого смартфона. Для цього на головному екрані треба вибрати пункт Інші платежі → Комуналка та інтернет → Додати адресу → Вибрати послуги, які хочете оплатити → Підтвердити платіж.

Як бачите, усе дуже і дуже просто. В результаті ми не лише економимо час, а й турбуємось про власне здоров'я. До слова, можливість оплати комунальних платежів доступна і в інших банках. Для цього рекомендуємо перевірити персональний кабінет вашого.

P.S. Не бійтесь платити комуналку онлайн. Повірте, вам сподобається ;)

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