На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
- 45
Пандемія коронавірусу навчила нас дотримуватися соціальної дистанції й уникати місць масового скупчення людей. Банки – якраз одне з таких, тож платити за комуналку ми рекомендуємо онлайн. Розповідаємо, як це зробити!
На жаль, українці досі віддають перевагу оплаті комунальних платежів у банках або відділеннях пошти. І все було б нічого, якби не доводилося вистоювати довжелезні черги, а також контактувати з людьми. Усього цього можна позбутися, почавши платити за комуналку в мережі. Ділимось кількома способами, які не лише полегшать вам життя, а й дозволять економити гроші!
Актуально: Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
Що потрібно для оплати комуналки онлайн?
1. Кредитна картка, на якій буде достатня сума для оплати. Для того, щоб переказ коштів був можливим, слід розблокувати оплату в мережі. Це можна зробити за допомогою дзвінка на гарячу лінію вашого банку або в персональному кабінеті.
2. Реквізити або адреса. На щастя, оплатити комунальні послуги можна не лише за реквізитами, які слід ввести, а й за адресою. Достатньо вибрати тип послуг, які ви плануєте оплатити і ввести адресу.
Озброюємось гаджетами і гайда оплачувати за комунальні платежі. Тим паче, що на днях мають прийти актуальні платіжки за травень.
Де оплатити комунальні платежі?
1. EasyPay
Популярний сервіс EasyPay, який використовується не лише для поповнення мобільного рахунку та карток, а й оплати низки послуг. Комунальні платежі тут теж можна оплатити. Для цього знаходимо в меню Каталог послуг → Комунальні платежі → вибираємо ваше місто.
Далі слід обрати конкретні послуги, які ви плануєте оплатити. Єдина незручність, яка у вас може виникнути, пов'язана з тим, що потрібно вказувати номер рахунку. Він зазвичай вказаний у квитанції.
Лайфхак: збережіть собі у нотатці всі номери рахунків, адже не всюди можна оплатити комуналку по адресі.
2. iPay
iPay – ще один сервіс, який дозволяє зі зручністю оплатити комунальні послуги. На головній сторінці вибираємо вкладку Комунальні послуги → Вибираємо конкретну послугу (для зручності використовуємо пошук) → Вводимо номер рахунку → Вводимо дані картки та підтверджуємо оплату.
3. Portmone
З сервісом Portmone також легко оплатити комуналку. На тій же головній сторінці вибираємо розділ Комунальні послуги → Вибираємо конкретну послугу, яку хочемо оплатити (область підтягується автоматично) → Вводимо номер рахунку → Дані картки → Підтверджуємо платіж.
4. Приват24
Не будемо кривити душею, адже Приват24 – один із найпопулярніших способів не лише слідкувати за станом свого рахунку в цьому банку, а й оплати мобільного зв'язку та комуналки. Для цього на головному екрані вибираємо пункт Платежі → Комунальні платежі → Вибираємо компанію → Вводимо номер рахунку або здійснюємо пошук за адресою (у залежності, чи доступна ця опція) → Ставимо галочку навпроти тієї послуги, яку хочемо оплатити → Вибираємо карту для оплати → Додаємо платіж у кошик.
Іноді при введенні адреси підтягуються всі платежі, що дуже зручно.
5. Монобанк
Користувачі Монобанку теж можуть без зайвих турбот оплатити комунальні платежі зі свого смартфона. Для цього на головному екрані треба вибрати пункт Інші платежі → Комуналка та інтернет → Додати адресу → Вибрати послуги, які хочете оплатити → Підтвердити платіж.
Як бачите, усе дуже і дуже просто. В результаті ми не лише економимо час, а й турбуємось про власне здоров'я. До слова, можливість оплати комунальних платежів доступна і в інших банках. Для цього рекомендуємо перевірити персональний кабінет вашого.
P.S. Не бійтесь платити комуналку онлайн. Повірте, вам сподобається ;)
Читайте також: Коли відкриють кінотеатри в Україні і які фільми вийдуть у прокат влітку
-
18:41Ведмідь повністю знищив салон позашляховика: моторошне відео
-
18:32Сергій Бабкін та Олена Кравець випустили спільну пісню Спалах: слухайте новинку
-
18:20Експерти назвали найпопулярніший браузер 2020 року
-
18:18Чому страхування в офісі дорожче, ніж онлайн на Hotline.Finance
-
18:10Гороскоп на 6 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
17:51Переможниця Холостяка Даша розбурхала мережу звабливим образом
-
17:43Потрапив у десятку: камеру OnePlus 8 Pro протестували в лабораторії DxOMark
-
17:20Що таке тейпування: плюси і мінуси кінезіо тейпів
-
17:13Благодійний дитячий рок-бал відбудеться онлайн: як долучитись і допомогти дітям
-
16:52Ця хвороба посилює дію коронавірусу
-
16:42Науковці назвали спосіб, який допоможе запобігти втраті пам'яті
-
16:23Аніта Луценко показала голі сідниці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
15:43Він не послухав мене: мама Ілона Маска розповіла про сина, його захоплення та малого внука
-
15:21У цих пар знаків Зодіаку народжуються обдаровані діти
-
15:13Дивіться, як водій рятував свій Volkswagen Golf, який вирішив поплавати
-
14:55Важко заперечувати: Білл Гейтс відреагував на чутки про чипування людей
-
14:41Ілон Маск розповів, чому вибухнув останній прототип Starship
-
14:25Трирічний син Тайсона Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Джошуа
-
14:14Як звикнути читати книги уважно і регулярно: 5 дієвих порад
-
14:00Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Зелені свята: графік роботи
-
13:53Три ефективних способи для безпечного схуднення
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
-
14:07Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
-
13:20Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила
-
11:504G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня
-
07:13Погода в Україні 3 червня: точний прогноз по містах
- 02 червня
-
21:45Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму
-
19:00Blackout Tuesday – що це таке та чому зірки публікують чорні квадрати
-
17:57Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку
-
14:44Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг