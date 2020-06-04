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Коли відкриють кінотеатри в Україні і які фільми вийдуть у прокат влітку
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Співзасновник мережі "Планета кіно" Дмитро Деркач назвав орієнтовну дату відкриття кінотеатрів та їх приблизний репертуар. За його словами, заклади вже готові до впровадження заходів безпеки для працівників та відвідувачів.
Дмитро Деркач заявив, що точної дати відновлення роботи кінотеатрів наразі немає, але найімовірніше вони запрацюють 2 липня. І хоча головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявляв, що кінотеатри відкриють 10 червня, на заваді цьому є низка перепон.
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Співзасновник "Планети кіно" додає, що представники держорганів ведуть діалог з кінотеатрами, радяться про дату відкриття та про заходи безпеки для клієнтів. "Є ще проблема: самі кінотеатри не завжди можуть домовитися між собою і надати єдину позицію. Є деякі мережі, які хотіли б відкриватися восени, вони бояться другої хвилі вірусу", – пояснив Деркач.
Місяць тому "Планета кіно" провела опитування своїх клієнтів, отримавши понад 8 000 відповідей. Деркач наголошує, що мережа також врахувала досвід компаній, які не припиняли роботу під час карантину, тому має власний план дій для відкриття кінотеатрів.
"Питань дуже багато (як нам продавати попкорн, снеки, напої, як сканувати квитки, як прибирати зали між сеансами, провітрювати їх, дезінфікувати крісла, як організовувати і зменшувати черги тощо), ми їх всіх опрацьовуємо, експериментуємо, цим займаються співробітники кінотеатрів", – пояснив співзасновник "Планети кіно".
Ми вже бачимо потенційну проблему: всередині залів під час перегляду фільму будуть глядачі, що знімають маски, і будуть ті, хто чітко дотримується маскового режиму. Між ними можуть виникати конфлікти. Поки що не знаємо, що з цим робити, адже наші співробітники не можуть стежити за тим, щоб ніхто не знімав маски, – зізнався Андрій Деркач.
Репертуар кінотеатрів буде залежати від ситуації в світі, зокрема, від роботи кінотеатрів в США і в Китаї, адже саме на них орієнтуються студії і дистриб'ютори. Через пандемію чимало прем'єр перенесені на осінь або зиму, проте в "Планеті кіно" планують показувати українські фільми, які повинні були виходити в прокат в цей період, а також європейське кіно.
Андрій Деркач оприлюднив попередній список фільмів, які вийдуть в кінотеатрах після карантину. "Він ще може повністю змінитися... це такий дуже приблизний список. Буде багато класних старих фільмів і частина з них навіть буде в залах IMAX", – підкреслив він.
Приблизний список фільмів на липень та серпень
02.07 – 09.07:
- Мій шпигун
- Втеча з Преторії
- Русалка в Парижі
- Вірю в кохання
- Лессі. Повернення додому
- Герой СамСам
- Тунель. Небезпечно для життя
- Pirates of the Carribean: Dead Men tell no tales
- Guardians of the Galaxy 2
- Inception
- The Dark Knight Rises
- Чемпіони
- How to train your Dragon
- Вбивства за листівками
09.07 – 16.07:
- Агент "Лев"
- Коханці
- Deadpool 1
- Onward
- Jurasic Park 2018
- Spiderman far away from home
- Fast and Furious Hobbs and show
- Нотр-Дам
- Віваріум
16.07 – 23.07:
- "Тенет"
- Східняк
- Тролі
- Мій друг Містер Персіваль
23.07 – 30.07:
- Мулан
- Концерт Live at Knebworth
30.07 – 06.08:
- Секрет
- Думай як пес
- Зустрінемось онлайн
- Губка Боб
06.08 – 13.08:
- Тесла
- Нічний патруль
- Дружини на мільйон
- Белле Бонго
- Зроблено в Італії
13.08 – 20.08:
- Диво жінка
- Айван
- Наркомама
- Казки магічного міста
20.08 – 27.08:
- Час диявола
- Червоний 2
- Толока
- Антебеллум
27.08 – 03.09:
- Капітан Шаблезуб
- Творець
- Війна з дідусем
- AC/DC концерт Донінґтон
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