Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять

З п'ятниці, 5 червня, Україна знову послабить низку карантинних заходів. Дізнайтесь, які ж обмеження знімуть.

Про черговий етап пом'якшення карантину в Україні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 червня. За його словами, уже з п'ятниці українці зможуть користуватись послугами авіакомпаній та закладів харчування.

До теми: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 2 червня

Так, з 5 червня Кабмін дозволив кафе та ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях. При цьому вони повинні дотримуватись дистанції 1,5 метра між місцями для сидіння. За столиком, як і на літніх майданчиках, може сидіти не більше ніж 4 клієнти.

Фото: Олексій Гончаренко

Також 5 червня Україна відновить внутрішнє, а з 15 червня – і міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України. Низка компаній, у тому числі WizzAir та Ryanair, вже анонсували польоти з цієї дати.

З 5 червня в Україні також дозволять:

особам, старшим за 60 років, не дотримуватися зобов'язання щодо самоізоляції;

проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

У Кабміні наголосили, що в разі невідповідності епідемічної ситуації в певному регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Читайте також: Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня