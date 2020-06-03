Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять

  • 594
Карантин в Україні послабили - фото 1
Карантин в Україні послабили / gettyimages

З п'ятниці, 5 червня, Україна знову послабить низку карантинних заходів. Дізнайтесь, які ж обмеження знімуть.

Про черговий етап пом'якшення карантину в Україні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 червня. За його словами, уже з п'ятниці українці зможуть користуватись послугами авіакомпаній та закладів харчування.

До теми: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 2 червня

Так, з 5 червня Кабмін дозволив кафе та ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях. При цьому вони повинні дотримуватись дистанції 1,5 метра між місцями для сидіння. За столиком, як і на літніх майданчиках, може сидіти не більше ніж 4 клієнти.

Фото: Олексій Гончаренко - фото 407874
Фото: Олексій Гончаренко

Також 5 червня Україна відновить внутрішнє, а з 15 червня – і міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України. Низка компаній, у тому числі WizzAir та Ryanair, вже анонсували польоти з цієї дати.

З 5 червня в Україні також дозволять:

  • особам, старшим за 60 років, не дотримуватися зобов'язання щодо самоізоляції;
  • проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;
  • проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

У Кабміні наголосили, що в разі невідповідності епідемічної ситуації в певному регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Читайте також: Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 11:50
  • 62
Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
  • 01 червня, 20:00
  • 1165
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 139
Загрузка...
Новини