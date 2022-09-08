Що робити водієві, якщо гроза застала в дорозі: поради для безпечної їзди у сильний дощ

Водіння автомобіля у шторм або дощ – це завжди ризик. А часто погода змінюється так динамічно, що неможливо встежити за прогнозом. Тож сьогодні дамо кілька корисних порад для водіїв, яких злива несподівано застала в дорозі.

Якщо вже так трапилося, що ти зіткнувся зі стіною дощу та поривчастим вітром під час руху на машині, постарайся не зійти з розуму і підійти до ситуації максимально спокійно. Для безпечної їзди в грозу необхідно лише дотримуватися деяких важливих правил, про які розповідаємо сьогодні на Радіо MAXIMUM.

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Памятай! Краще повільно рухатися, ніж зупинитися на небезпечній ділянці. Всупереч думці багатьох, автомобіль – досить безпечне місце, щоб перечекати грозу і навіть не дуже сильний шторм.

Як правильно їздити в сильний дощ

#1

Намагайся не наближатися занадто близько до автомобіля, який рухається попереду. Як правило, його задні колеса вихлюпують велику кількість води, що обмежує видимість дороги.

#2

Коли тебе обганяють на трасі, увімкни найшвидший режим роботи склоочисників. А ще бажано зменшити швидкість, тому що машина, яка обганяє, може знатно окропити твоє авто водою. Тоді ти на кілька секунд втратиш видимість дороги.

#3

Якщо попереду калюжа – обов'язково пригальмуй, позаяк великі бризки знову ж таки обмежать видимість дороги, а в самій калюжі можуть бути ями. Якщо вода глибока, то можна зіпсувати двигун, заливаючи його водою. Після калюжі рекомендують гальмівні колодки просушити: для цього натисни кілька разів на педаль гальма.

#4

Не зупиняйся поблизу дерев, якщо сильна гроза застала в дорозі. Краще вибрати вільне місце, але не біля траси і обов'язково увімкни аварійку.

#5

Щоб вчасно екстрено загальмувати, ти повинен вибрати оптимальну швидкість. Не потрібно робити різкі і необдумані маневри, розгони і гальмування. Важливо чітко пам'ятати, що інші водії теж бачать тебе досить погано.

#6

Ніколи не обганяй інші автомобілі під час сильного дощу і поганої видимості дороги.

#7

Не відривай руки від керма. Якщо у тебе механіка, відразу після зміни передачі повертай праву руку на рульове колесо і тримай його міцно.

#8

Тримайся якомога далі від великогабаритних вантажівок та автобусів. Вони рухаючись, створюють пориви вітру такої сили, що легко можуть зіштовхнути твою машину, змінити її траєкторію або навпаки, "затягнути" під себе.

Що робити, якщо авто "попливло"

У великих містах часто після грози сильно підтоплює вулиці. Звичайно, найкраща стратегія – уникати таких ділянок будь-якими способами, адже під товщею води може ховатися що завгодно, включаючи глибокі ями і відкриті люки. Але якщо діватися нікуди, ніде залишити машину, перечекати, поки вода спаде і доводиться їхати, намагайся рухатися якомога повільніше. А ще дотримуйся таких рекомендацій:

Відстежуй по кузову, чи не підіймається рівень води. Якщо так, озирнись: можливо, краще повернутися заднім ходом?

Якщо так, озирнись: можливо, краще повернутися заднім ходом? Намагайся не гальмувати, інакше за інерцією вода затече під капот і машина просто вийде з ладу.

інакше за інерцією вода затече під капот і машина просто вийде з ладу. Якщо ти рухаєшся у воді і автомобіль заглох, не намагайся запустити двигун! Ти ризикуєш серйозно пошкодити його. Викликай евакуатор.

Ти ризикуєш серйозно пошкодити його. Викликай евакуатор. Виїхавши з затопленої ділянки, розумієш, що машина почала працювати з перебоями і щось "не те", заглуши двигун і дай автомобілю трохи просохнути.

Аквапланування на трасі: як повернути контроль над машиною

Найважливіше, що потрібно пам'ятати – якщо протектор шини не впорався і вода все ж підняла колесо над дорогою, не піддавайся першій реакції – жати на гальмо! У жодному разі не скидай швидкість – машина почне ковзати, і наслідки можуть бути сумними. Спокійно прибери ногу з газу, і автомобіль сам трохи сповільниться. Міцно тримай кермо, спокійно направляючи машину у потрібну сторону, і чекай, поки зчеплення відновиться.

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