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війна

Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ

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Ці поради допоможуть не вірити у фейки, які поширює Росія - фото 1
Ці поради допоможуть не вірити у фейки, які поширює Росія

Варто розуміти, що в Україні ведеться ще й інформаційна війна. І вона дуже грає на руку нашому ворогові. Тож Служба безпеки України поділилася інструкцією, яка дозволить вам не вірити у фейки, які активно поширюються мережею.

На своїй сторінці у фейсбуку СБУ розповіли, як боротися з дезінформацією, яка активно поширюється у мережі Росією. Візьміть на озброєння ці поради та діліться ними з друзями та рідними!

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Що робити, щоб не стати жертвою дезінформації?

  • Не вірте заявам представників РФ. Вони відверто брешуть про те, що нібито українські воїни масово здаються в полон;
  • Звіряйте кожну тривожну новину з офіційними джерелами; 
  • Не піддавайтеся паніці, яку намагаються поширювати у соцмережах; 
  • Не довіряйте інформації з анонімних телеграм-каналів. Значна їхня частина виконує завдання ворога; 
  • Якщо отримали важливу інформацію, перевірте її джерело та чи опублікована вона на офіційних ресурсах української влади;
  • Не поширюйте інформацію про переміщення українських військ; 
  • Якщо зник інтернет або сторінки держорганів були зламані, вмикайте Суспільне мовлення або абонентську радіоточку; 
  • Зберігайте самоконтроль, єдність та підтримуйте один одного.
Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ - фото 498714

Правила кібербезпеки

  • Рекомендують віддати перевагу інтернету від мобільного оператора, а також відмовитися від загальнодоступних мереж Wi-Fi. Це дозволить хакерові, який перебуває в одній з вами мережі, не перехопити ваші персональні дані.
  • Також наполегливо рекомендують не здійснювати банківські операції, коли ви підключені до публічної мережі Wi-Fi.
  • Ні в якому разі не використовуйте мережі Wi-Fi, які для авторизації просять ваш номер телефона, електронну пошту або соціальні мережі: цією інформацією можуть скористатися зловмисники.
  • Також варто вимкнути опцію загального доступу до файлів.
  • Задля власної ж безпеки забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі.
  • Якщо у вас була увімкнена функція автоматичного під'єднання до відкритої мережі Wi-Fi, то її теж потрібно вимкнути.
  • Якщо ж вам надзвичайно потрібно під'єднатися до громадської мережі Wi-Fi, то зробити це варто з використанням VPN.
  • Також з використанням невідомої мережі не варто реєструватися на нових ресурсах.
  • Наостанок зауважили: якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ - фото 498715

Зберігайте спокій і холодний розум. А також пам'ятайте, що в Україні ввели воєнний стан. Тож слідкуйте за новинами, не поширюйте фейки та допомагайте українській армії. Усе буде Україна!

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