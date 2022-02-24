Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ

Ці поради допоможуть не вірити у фейки, які поширює Росія

Варто розуміти, що в Україні ведеться ще й інформаційна війна. І вона дуже грає на руку нашому ворогові. Тож Служба безпеки України поділилася інструкцією, яка дозволить вам не вірити у фейки, які активно поширюються мережею.

На своїй сторінці у фейсбуку СБУ розповіли, як боротися з дезінформацією, яка активно поширюється у мережі Росією. Візьміть на озброєння ці поради та діліться ними з друзями та рідними!

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Що робити, щоб не стати жертвою дезінформації?

Не вірте заявам представників РФ. Вони відверто брешуть про те, що нібито українські воїни масово здаються в полон;

Вони відверто брешуть про те, що нібито українські воїни масово здаються в полон; Звіряйте кожну тривожну новину з офіційними джерелами;

з офіційними джерелами; Не піддавайтеся паніці, яку намагаються поширювати у соцмережах;

яку намагаються поширювати у соцмережах; Не довіряйте інформації з анонімних телеграм-каналів. Значна їхня частина виконує завдання ворога;

Значна їхня частина виконує завдання ворога; Якщо отримали важливу інформацію, перевірте її джерело та чи опублікована вона на офіційних ресурсах української влади;

та чи опублікована вона на офіційних ресурсах української влади; Не поширюйте інформацію про переміщення українських військ;

Якщо зник інтернет або сторінки держорганів були зламані, вмикайте Суспільне мовлення або абонентську радіоточку;

Зберігайте самоконтроль, єдність та підтримуйте один одного.

Правила кібербезпеки

Рекомендують віддати перевагу інтернету від мобільного оператора, а також відмовитися від загальнодоступних мереж Wi-Fi. Це дозволить хакерові, який перебуває в одній з вами мережі, не перехопити ваші персональні дані.

а також відмовитися від загальнодоступних мереж Wi-Fi. Це дозволить хакерові, який перебуває в одній з вами мережі, не перехопити ваші персональні дані. Також наполегливо рекомендують не здійснювати банківські операції, коли ви підключені до публічної мережі Wi-Fi.

Ні в якому разі не використовуйте мережі Wi-Fi, які для авторизації просять ваш номер телефона, електронну пошту або соціальні мережі: цією інформацією можуть скористатися зловмисники.

ваш номер телефона, електронну пошту або соціальні мережі: цією інформацією можуть скористатися зловмисники. Також варто вимкнути опцію загального доступу до файлів.

Задля власної ж безпеки забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі.

Якщо у вас була увімкнена функція автоматичного під'єднання до відкритої мережі Wi-Fi, то її теж потрібно вимкнути.

до відкритої мережі Wi-Fi, то її теж потрібно вимкнути. Якщо ж вам надзвичайно потрібно під'єднатися до громадської мережі Wi-Fi, то зробити це варто з використанням VPN.

Також з використанням невідомої мережі не варто реєструватися на нових ресурсах.

Наостанок зауважили: якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

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Зберігайте спокій і холодний розум. А також пам'ятайте, що в Україні ввели воєнний стан. Тож слідкуйте за новинами, не поширюйте фейки та допомагайте українській армії. Усе буде Україна!

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