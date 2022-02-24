"Понад 16 годин Україна дає відсіч окупантам": Резніков звернувся до українців

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців. Він розповів, що вдалося зробити українським військовим у перший день повномасштабної війни Росії проти України. І такі публікації вкотре змушують нас пишатися нашими хлопцями та дівчатами на передовій!

На своїй сторінці у фейсбуку Олексій Резніков звернувся до усіх українців. Читайте послання міністра оборони України на Радіо MAXIMUM!

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"Шановні співгромадяни! Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону. До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони", – наголошує він.

Міністр підкреслює, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці України. Також він додав, що доволі непроста ситуація на півдні країни.

"Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон", – підкреслив міністр.

Він також наголосив на тому, що Кремль готує нову хвилю атак. Зокрема мовиться про повітряний десант. Але він свято переконаний, що українська армія готова його зустріти.

Резніков додав, що ЗСУ активно застосовує зразки сучасної зброї, які раніше отримали від партнерів. І додав, що її буде ще більше. Міністр підкреслив, що світ починає вводити санкції, у Росії почалися антивоєнні виступи.

"Ми на своїй землі і не відступимо. І обов'язково переможемо! Слава Україні", – завершив своє звернення він.

Раніше до українців звернувся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У своєму пості у фейсбуці він не лише подякував українським військовим, а кожному українцеві.

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