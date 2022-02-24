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Що робити під час обстрілів: пам'ятка від СБУ
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Попереджений – означає озброєний. До вашої уваги пам'ятка від Служби безпеки України, як поводитися під час обстрілів.
На своїй сторінці у фейсбуці СБУ вирішила нагадати українцям, як потрібно поводитися під час обстрілів. Збережіть собі інструкцію та поділіться нею з рідними та близькими!
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Що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню
Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет.
Організуйте постійне спостереження, тримайте у полі зору будівлі та споруди, які розташовані поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд, щоб сховатись.
Ховатись варто у підвалах або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами, недалеко від вікон та дверей, щоб миттєво покинути приміщення у випадку попадання снаряду.
Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню, або зміна позицій.
Що робити під час артилерійських обстрілів
Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтесь у під’їздах, під арками та на сходових клітках.
Також небезпечно ховатись у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, заправок і під стінами будинків легких конструкцій. Це неміцні об’єкти, тому ви можете опинитись під запалами чи травмуватись.
Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на дорозі – негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надавати бетонні конструкції (крім тих, які можуть обвалитись чи загорітись), траншеї, неглибокі підземні колодязі, канави, широкі труби водостоку.
Закривайте долонями вуха та відкрийте рот – це врятує від контузії, убереже від баротравми.
Не розбирайте завали самостійно, чекайте фахівців та представників аварійно-рятувальної служби.
Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю
Під час стрілянини найкраще сховатись у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті чи у самій ванні). Якщо це неможливо, треба лягти на підлогу та прикритись предметами, що зможуть захистити вас від уламків та куль.
Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому повітрі, краще лягти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна, сходи. Не намагайтесь сховатись за авто чи кіосками, бо вони часто стають мішенями.
Де б ви не були, згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Почекайте поки стрілянина не закінчиться, а пострілів не буде хоча б п’ять хвилин.
Якщо ваше житло розташоване у зоні регулярних бойових зіткнень, треба зміцнити вікна (наприклад, скотчем) – це допоможе уникнути уламків розбитого скла. За можливості, вікна бажано закрити, наприклад мішками з піском чи масивними меблями.
"Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці. Слава Україні!", – закликали у СБУ.
Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.
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