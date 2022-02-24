Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти

По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період.

24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах, пише Радіо MAXIMUM.

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Сьогодні вранці президент Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі на по наших прикордонниках, прикордонних загонах. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. Без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього, – повідомив президент.

Воєнний стан вводиться тільки у разі загрози національної безпеки. Це вже не вперте для українців, оскільки у 2018 році з 26 листопада по 26 грудня такий стан впроваджено було у 10 областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Херсонській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій. Причиною стали захоплення 20 моряків в Азовському морі та атака українських військових катерів. Тоді для більшості громадян не було обмежень прав, лише прогнозувалась часткова мобілізація у випадку посилення агресії РФ.

Що означає воєнний стан

Посилення охорони стратегічних об'єктів;

Введення комендантських годин;

Заборона акцій та масових зібрань;

Можливе примусове відчуження приватного майна;

Можлива заборона проти ГР та політпартій, що ведуть антиукраїнську діяльність;

Можлива заборона торгівлі;

Зобов'язання не покидати місце проживання;

У підприємств можуть забрати працівників через мобілізацію;

Заборона змін до конституції, референдумів, виборів;

Вилучення майна на потреби оборони;

Може бути оголошена часткова або повноцінна мобілізація;

Можливе обмеження виїзду для резервістів;

Евакуація населення з небезпечних ділянок.

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