Як настрій впливає на фізичні навантаження: відповідь медиків

Доволі часто люди намагаються втекти від негативу у спортзал, адже там зосереджують увагу на своїй фізичній формі та тренування. Однак медики пояснили, що ж чекає на тих, хто у поганому гуморі активно займається у залі.

Чимало людей вважають, що спортзал є ідеальним місцем, де можна покращити не лише свою фігуру, а й настрій. Однак не надто хороше емоційне самопочуття може впливати на ефект від тренувань. Науковці провели аналіз понад 12 тисяч осіб з 52 країн світу та виявили, що активні фізичні навантаження у поганому настрої далеко не корисні для людей.

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"Проблеми з серцем і тренування в стані гніву – не надто хороше поєднання. Їх комбінування в три рази підвищує ризик захворюваності і настання інфаркту. Тому не варто вирушати на тренування, якщо ви відчуваєте себе не дуже добре. Краще просто прогуляйтеся по парку або відволіктись від неприємних думок, послухавши приємну музику", – пояснює психолог Джон Лофстер.

Водночас він наголошує, що легший варіант відновлення настрою підходить для всіх, хто у групі ризику та має більші шанси підвищеного холестерину та захворювань серцево-судинної системи. А от регулярні та помірні навантаження лише допомагають покращити здоров'я. Особливо, якщо людина у гарному гуморі та отримує задоволення від спорту.

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