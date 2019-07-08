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Як молода американка схудла на 70 кг і стала красунею

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Як дієта і спорт змінюють наше життя - фото 1
Як дієта і спорт змінюють наше життя / Pikdo

Неймовірна історія дівчина, яка за два роки схудла на більш ніж 70 кілограмів і повністю змінила себе. Ця дівчина скинула рівно половину своєї початкової ваги!

Аварія, яка сталася з молодою американкою Шантель у 2011 році, залишила її на деякий час нерухомою через травму хребта. Протягом наступного року дівчина набрала 50 зайвих кілограмів. Навіть після одужання вона не змогла зупинити набір ваги.

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У 2014 Шантель стала мамою і поправилася ще на 20 кілограмів. З 2016 Шантель важила вже 140 кг. Вона ненавиділа себе за те, що не могла нормально грати зі своїм сином, соромилася з'являтися на людях з чоловіком, який завжди був у чудовій формі. Адже коли він одружився з нею, дівчина була стрункою і гарною.

Дійшовши до критичної ваги, вона зважилася на операцію. Щоб прискорити процес схуднення, вона сіла на дієту і повністю поміняла харчові звички. 4-5 разів на тиждень вона як і раніше займається в спортзалі, як і харчується за принципами своєї дієти. Це повністю змінило її життя і зовнішність.

Зараз в її Instagram більше 140.000 фоловерів, які із задоволенням стежать за її тренуваннями, харчуванням, і звичайно ж за колажами до і після схуднення!

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Джерело: orenya
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