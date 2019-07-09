На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали ще одну вагому причину не відмовлятися від сніданку
-
- 23
Якщо ви ходите до спортзалу, але при цьому ігноруєте сніданок, – у нас для вас не вельми втішна новина. Дослідження науковців довело, що ті, хто відмовляється від ранкового прийому їжі, насправді, дарма ходять до спортзалу.
До останнього часу навіть в середовищі професійних тренерів немає єдиної думки про те, чи корисні тренування на порожній шлунок. Є чимало тих, хто вважає, що подібного роду фізичні навантаження приносять чималий ефект, особливо якщо у людини є зайва вага.
І ще: Ці продукти не можна їсти на сніданок
Однак нове дослідження показало, що відмова від сніданків може негативно позначитися на прогресі, якого намагаються досягти регулярні відвідувачі спортзалу. Особливо, якщо вони займаються саме силовими тренуваннями та намагаються набрати м'язову масу.
Автори дослідження спостерігали за 16 чоловіками, які постійно відвідували тренажерні зали. Їх розділили на дві групи. У першій були ті, хто снідав продуктами, які містять значну кількість вуглеводів, а в другій ті, хто вранці пив воду і нічого не їв. Через дві години всі чоловіки проходили через кілька вправ на силовий лаві зі штангою, а також на тренажері для розвитку м'язів преса. Кожен повинен був робити не менше 10 повторень. Виявилося, що в групі тих, хто відмовився від сніданків, загальна кількість повторень знижувалася сильніше, ніж серед тих, хто займався після щільного сніданку.
Учені не просто оцінювали результативність у спортзалі. Вони також з'ясували, що ті, хто вживали сніданок перед відвідуванням спортзалу, відчували ситість протягом тривалого період часу, і в цілому протягом дня у них відзначався менший рівень голоду, і менше бажання поїсти. А це ще один аргумент на користь отримання повноцінного сніданку.
Наголошуємо на тому, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі, який не слід ігнорувати. Бережіть себе та своє здоров'я.
Читайте також: Від цих продуктів слід відмовитися НЕГАЙНО
-
09:28Як насправді музика впливає на навчання
-
08:54Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри
-
08:31Справжня чи ні? Кім Кардашян у білизні розбурхала Instagram
-
07:54Науковці назвали ще одну вагому причину не відмовлятися від сніданку
-
07:33Спорткар Volkswagen побив рекорд підняття вгору
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
23:50У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів
-
23:41Renault оновила Duster першого покоління
-
23:20Тіна Кароль засвітила пишні груди у малесенькому топі
-
23:12Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про нову екранізацію Гаррі Поттера
-
22:52Названий спосіб запобігання сонячним опікам
-
22:42Uber Eats в Японії почав наймати на роботу пенсіонерів
-
22:23Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:13Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті
-
21:50Унікальну Toyota продають за 89 тисяч доларів
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
21:21Ніякого м'яса: чудовий рецепт страви з капусти
-
21:14Науковці назвали несподівану властивість кави
-
21:009 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Xiaomi Mi Max 3 рекордно впав у ціні
-
20:43Такою Анджеліну Джолі ви ще не бачили: вийшов трейлер фільму Малефісента 2
-
20:25Фотограф показав найказковіше місце на Землі
-
20:12Xiaomi відкликає понад 10 тисяч електричних самокатів: у чому причина
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)
-
16:21Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку