Науковці назвали ще одну вагому причину не відмовлятися від сніданку

Якщо ви ходите до спортзалу, але при цьому ігноруєте сніданок, – у нас для вас не вельми втішна новина. Дослідження науковців довело, що ті, хто відмовляється від ранкового прийому їжі, насправді, дарма ходять до спортзалу.

До останнього часу навіть в середовищі професійних тренерів немає єдиної думки про те, чи корисні тренування на порожній шлунок. Є чимало тих, хто вважає, що подібного роду фізичні навантаження приносять чималий ефект, особливо якщо у людини є зайва вага.

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Однак нове дослідження показало, що відмова від сніданків може негативно позначитися на прогресі, якого намагаються досягти регулярні відвідувачі спортзалу. Особливо, якщо вони займаються саме силовими тренуваннями та намагаються набрати м'язову масу.

Автори дослідження спостерігали за 16 чоловіками, які постійно відвідували тренажерні зали. Їх розділили на дві групи. У першій були ті, хто снідав продуктами, які містять значну кількість вуглеводів, а в другій ті, хто вранці пив воду і нічого не їв. Через дві години всі чоловіки проходили через кілька вправ на силовий лаві зі штангою, а також на тренажері для розвитку м'язів преса. Кожен повинен був робити не менше 10 повторень. Виявилося, що в групі тих, хто відмовився від сніданків, загальна кількість повторень знижувалася сильніше, ніж серед тих, хто займався після щільного сніданку.

Відмова від сніданку негативно впливає на фізичну активність

Учені не просто оцінювали результативність у спортзалі. Вони також з'ясували, що ті, хто вживали сніданок перед відвідуванням спортзалу, відчували ситість протягом тривалого період часу, і в цілому протягом дня у них відзначався менший рівень голоду, і менше бажання поїсти. А це ще один аргумент на користь отримання повноцінного сніданку.

Наголошуємо на тому, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі, який не слід ігнорувати. Бережіть себе та своє здоров'я.

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